Conmoción en San Rafael: una beba cayó a una pileta y falleció

En horas de la tarde de este viernes , una beba falleció tras caer a una pileta en San Rafael . Por causas que aún se investigan, sus familiares la encontraron dentro del agua y la trasladaron de inmediato a un hospital, donde, pese a los intentos por reanimarla , murió.

Alrededor de las 17.06 , en el barrio El Molino de San Rafael , una menor de un año y ocho meses perdió la vida este viernes por la tarde luego de caer a la pileta de su vivienda .

Según los primeros datos del caso, la beba fue hallada por sus familiares , quienes la retiraron del agua y la llevaron de urgencia a un centro de salud . El personal médico intentó reanimarla , pero no respondió a las maniobras y se confirmó su fallecimiento por asfixia por ahogamiento .

Nuevo caso fatal por ahogamiento que se suma al de Ugarteche

El hecho en San Rafael se suma a otro caso similar ocurrido el jueves por la noche en Luján de Cuyo, en el barrio Cuadro Estación de Ugarteche, donde una menor de dos años murió ahogada en una pileta.

Según relató la madre, la niña jugaba en una pileta inflable tipo "Pelopincho" cuando, de pronto, dejó de verla y la encontró flotando. Pese a que la trasladaron al Centro de Salud de Ugarteche, la menor ingresó sin signos vitales y el personal médico confirmó su fallecimiento por ahogamiento.