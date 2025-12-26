26 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Bajo libertad condicional

Alivio y justicia para Hernán Reyes: condenaron al conductor que lo atropelló

Reyes, de 51 años, fue atropellado mientras circulaba en bicicleta el pasado 19 de marzo en San Rafael por Mariano Ureta, quien desde entonces cumplió prisión domiciliaria.

Alivio y justicia para Hernán Reyes: condenaron al conductor que lo atropelló

Alivio y justicia para Hernán Reyes: condenaron al conductor que lo atropelló

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Departamentales

Familiares y amigos cercanos de Hernán Reyes Valenzuela celebraron el fallo condenatorio contra Mariano Ureta, el hombre que conducía en estado de ebriedad y atropelló a Reyes mientras circulaba en bicicleta el pasado 19 de marzo en San Rafael. Tras meses de lucha, este viernes por la mañana Ureta -quien desde el accidente cumplía prisión domiciliaria- comenzará a cumplir una condena de tres años de libertad condicional y una inhabilitación para manejar.

Justicia por Hernán Reyes: juicio abreviado contra Mariano Ureta

Durante la mañana de este viernes concluyó el juicio abreviado contra Mariano Ureta, en el que la Justicia determinó su responsabilidad y fijó una condena considerada más efectiva por el entorno de la víctima, que vivió el fallo como un alivio luego de meses de reclamos y protestas.

Lee además
Diego Maradona.
Tras la anulación del primer proceso

Avanza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona
La presentación judicial exige una medida precautelar urgente
Tensión

El PRO solicitó una acción de amparo para frenar la asunción de nuevos directivos de la AGN

Sobre el desarrollo del juicio, Hernández señaló que el acusado no expresó arrepentimiento y cuestionó su falta de empatía hacia su esposo, quien permanece en silla de ruedas y con secuelas en la movilidad de las manos: “En realidad no se expresó nada, no dijo ni siquiera ‘lo siento’. Eso está en él. Queríamos que llegara este día y llegó, así que ahora estamos más aliviados ”.

El propio Hernán Reyes también habló tras conocerse la condena y manifestó su alivio, con un agradecimiento especial a su abogada, Pilar Esplandiú: “Hoy me siento más aliviado, más alegre. Me voy contento. Me voy en una silla de ruedas, sin movilidad en las manos, pero me voy contento porque esto se terminó y ya no tengo que reclamar más”.

Por su parte, Esplandiú, representante legal de la familia Reyes, confirmó que Ureta recibió una pena de tres años de libertad condicional, cuatro años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo y el cumplimiento de pautas de conducta. Además, explicó que uno de los puntos más complejos del juicio fue demostrar la autoría del acusado frente a su argumento de una supuesta falla mecánica: “Él sostenía que habían fallado los frenos, pero tanto el freno de mano como los frenos mecánicos estaban en perfectas condiciones ”.

Mirá la entrevista completa:

Embed - CASO HERNÁN REYES: URETA CONDENADO EN JUICIO ABREVIADO

Temas
Seguí leyendo

Condenaron a 23 años de cárcel a dos hombres por el brutal homicidio de un jubilado en Godoy Cruz

Tras el fallo judicial, la COVIAR celebró la continuidad del CIU y apuntó contra Sturzenegger

Ulpiano Suarez recorrió los trabajos de mejora de veredas en la Cuarta Sección

Guaymallén intensifica controles contra pirotecnia y alimentos vencidos

Van Gogh y el impresionismo se viven en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

Verano 2026: por qué Malargüe es el lugar perfecto para desconectar y disfrutar la naturaleza

Reyes Magos en Tupungato: recorridos, fechas y barrios que visitarán

General Alvear cerró el año de talleres municipales con fuerte participación vecinal

LO QUE SE LEE AHORA
Muestra en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.
Verano cultural

Van Gogh y el impresionismo se viven en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

Las Más Leídas

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno
De interés

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta. 
Episodio fatal

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer.
Hubo varios heridos

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer

Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza.
EL CLIMA

Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
para tener en cuenta

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio