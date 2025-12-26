Alivio y justicia para Hernán Reyes: condenaron al conductor que lo atropelló

Familiares y amigos cercanos de Hernán Reyes Valenzuela celebraron el fallo condenatorio contra Mariano Ureta , el hombre que conducía en estado de ebriedad y atropelló a Reyes mientras circulaba en bicicleta el pasado 19 de marzo en San Rafael . Tras meses de lucha, este viernes por la mañana Ureta -quien desde el accidente cumplía prisión domiciliaria - comenzará a cumplir una condena de tres años de libertad condicional y una inhabilitación para manejar.

Durante la mañana de este viernes concluyó el juicio abreviado contra Mariano Ureta , en el que la Justicia determinó su responsabilidad y fijó una condena considerada más efectiva por el entorno de la víctima, que vivió el fallo como un alivio luego de meses de reclamos y protestas .

Jésica Hernández , esposa de Reyes , habló con Noticiero Andino y expresó su tranquilidad tras conocerse la condena : “ Fueron muchos meses de lucha e incertidumbre , pero ahora estamos más tranquilos, más aliviados”.

Sobre el desarrollo del juicio, Hernández señaló que el acusado no expresó arrepentimiento y cuestionó su falta de empatía hacia su esposo, quien permanece en silla de ruedas y con secuelas en la movilidad de las manos : “ En realidad no se expresó nada, no dijo ni siquiera ‘lo siento’. Eso está en él . Queríamos que llegara este día y llegó, así que ahora estamos más aliviados ”.

El propio Hernán Reyes también habló tras conocerse la condena y manifestó su alivio, con un agradecimiento especial a su abogada, Pilar Esplandiú: “Hoy me siento más aliviado, más alegre. Me voy contento. Me voy en una silla de ruedas, sin movilidad en las manos, pero me voy contento porque esto se terminó y ya no tengo que reclamar más”.

Por su parte, Esplandiú, representante legal de la familia Reyes, confirmó que Ureta recibió una pena de tres años de libertad condicional, cuatro años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo y el cumplimiento de pautas de conducta. Además, explicó que uno de los puntos más complejos del juicio fue demostrar la autoría del acusado frente a su argumento de una supuesta falla mecánica: “Él sostenía que habían fallado los frenos, pero tanto el freno de mano como los frenos mecánicos estaban en perfectas condiciones ”.

