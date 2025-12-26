26 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Un incendio se desató en un basural de Godoy Cruz y un camión cayó por un barranco

Ambos ocurrieron al mediodía, cuando dotaciones de bomberos acudieron para evitar la propagación de un incendio en un basural. En medio de las tareas, un camión de residuos cayó a varios metros de profundidad.

Foto ilustrativa
Por Sitio Andino Policiales

Dos hechos accidentales ocurrieron casi en simultáneo en un basural de Godoy Cruz al mediodía del viernes. El primero fue un incendio que se desató en el lugar y obligó a la intervención de dotaciones de bomberos, debido a la cercanía de viviendas. En medio del operativo, un camión recolector de residuos que se disponía a descargar desechos terminó cayendo por un barranco de varios metros de profundidad.

Incendio y accidente en un basural de Godoy Cruz: cómo ocurrió

Minutos antes del mediodía, vecinos del barrio La Isla alertaron a los servicios de emergencia tras detectar un incendio en un basural ubicado en la intersección de las calles La Virgen y Perón.

Al lugar acudieron varias dotaciones de bomberos, que lograron contener las llamas y evitar su propagación hacia las viviendas cercanas. Sin embargo, el operativo se vio complicado cuando un camión de residuos ingresó al predio para realizar la descarga y cayó por un barranco de más de 30 metros de profundidad.

Como consecuencia del accidente, bomberos debieron asistir al conductor del camión, de 37 años, y a su acompañante, de 29, quienes sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados a centros de salud.

