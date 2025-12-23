Energía y Ambiente intensifica controles: dónde se puede nadar y qué está prohibido

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo , el Ministerio de Energía y Ambiente reforzará los controles en embalses y ríos de Mendoza. El operativo pone el foco en la seguridad náutica , el nado permitido y la prevención de incendios forestales en todo el territorio provincial.

En este marco, la Dirección de Áreas Protegidas intensificará los controles náuticos en los principales espejos de agua , con mayor presencia de inspectores , móviles recorriendo los embalses y operativos conjuntos con Bomberos y la Policía de Mendoza .

Economía circular San Carlos inauguró su primer Punto Verde para la recolección y clasificación de residuos

Desde el organismo recordaron que en Mendoza solo está permitido el nado y la práctica de deportes náuticos dentro de los perímetros boyados y con presencia de guardavidas , mientras que el nado en aguas abiertas está prohibido en todos los embalses . Además, se reiteró que está prohibido bañarse en el Lago del Parque General San Martín .

En cuanto a las actividades náuticas , se controlará que las embarcaciones cuenten con la documentación correspondiente , los elementos de seguridad obligatorios y, en el caso de las embarcaciones con motor, el carnet habilitante del conductor . También se recordó que la navegación nocturna está prohibida en todos los espejos de agua de la provincia .

En Mendoza solo está permitido el nado y la práctica de deportes náuticos dentro de los perímetros boyados y con presencia de guardavidas.

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, señaló que los controles se refuerzan durante las fiestas con un enfoque preventivo, para evitar accidentes graves o fatales. En la misma línea, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, subrayó la importancia de respetar las normas para proteger a las personas y los ecosistemas acuáticos.

Las infracciones a la normativa de náutica contemplan multas que van desde los $63.000 para faltas leves hasta los $4.200.000 para faltas gravísimas, según el valor vigente de la Unidad Fija.

Recomendaciones para navegantes:

Revisar los elementos de seguridad de la embarcación antes de salir al agua.

Navegar siempre con los chalecos salvavidas colocados.

Contar con seguro obligatorio para embarcaciones con motor de más de 10 HP.

Respetar los horarios habilitados para la navegación.

Informarse previamente sobre el pronóstico del tiempo.

Todo navegante que reciba una señal de auxilio está obligado a prestar ayuda.

En caso de accidentes en embalses o ríos, se solicita avisar de inmediato al 911.

Prevención de incendios y guardias permanentes del Plan del Fuego

En paralelo, la Subsecretaría de Ambiente reforzará la prevención de incendios forestales mediante guardias permanentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, con patrullajes en zonas críticas como el piedemonte y controles en sectores como Blanco Encalada, donde está prohibido hacer fogatas o asados fuera de espacios habilitados.

incendio, fuego, bomberos, galería Las multas por provocar incendios pueden alcanzar los $58.800.000. Foto: Yemel Fil

Se recuerda:

No encender fuego en lugares no autorizados. Está prohibido quemar pastizales, basura, lotes, fincas abandonadas, banquinas, acequias, canales, campos incultos y remanentes de siembra.

No utilizar pirotecnia ni globos aerostáticos (pirotécnicos)

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en zonas rurales o de campo.

No tirar basura, envases de vidrio ni materiales inflamables en rutas y caminos.

En los sitios donde sí está habilitado hacer fuego, como campings o quinchos, verificar que las fogatas queden completamente apagadas CON AGUA antes de retirarse.

Almacenar productos inflamables en lugares ventilados, rotulados y alejados de fuentes de calor.

Evitar la acumulación de residuos en áreas de trabajo.

Ante personas encendiendo fuego en lugares no habilitados, dar aviso inmediato al 911.

“El riesgo de incendios es extremo en esta época del año. Un fuego mal apagado o realizado en lugares prohibidos puede generar un incendio de gran magnitud, con consecuencias ambientales, económicas y humanas muy graves. Según la ley 6099, todo ciudadano está obligado a dar aviso ante el conocimiento de la existencia de un incendio”, advirtió el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí.

Las multas por provocar incendios pueden alcanzar los $58.800.000.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estos operativos buscan cuidar la vida, los bienes y el patrimonio natural de Mendoza, e hicieron un llamado a disfrutar de las fiestas con responsabilidad y respeto por las normas.