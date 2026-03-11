Lanzan en Godoy Cruz una capacitación para diseñar productos con residuos textiles

El Municipio de Godoy Cruz abre las preinscripciones para el Taller de Diseño y Fabricación de productos derivados de la reutilización de residuos textiles . Cabe destacar que, esta propuesta forma parte del programa CostuRed.

Esta iniciativa busca fortalecer la economía circular en el departamento a través de la capacitación , la reutilización de materiales y el impulso a emprendimientos textiles locales .

De esta manera, un nuevo grupo de participantes podrá sumarse a esta experiencia formativa . Así, se promueve el aprovechamiento de residuos textiles provenientes de industrias y comercios, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que genera este tipo de desechos.

Asimismo, la economía circular se consolida como un pilar fundamental para un desarrollo sostenible. En este sentido, el programa CostuRed propone integrar la reutilización de residuos textiles a los procesos productivos.

Cabe destacar que, la iniciativa surge a partir del trabajo conjunto entre la Dirección de Ambiente, Energía y Cambio Climático y la Dirección de Educación y Capacitación Laboral. Así, el proyecto apunta a fortalecer el vínculo entre quienes generan residuos textiles y quienes pueden reutilizarlos. Para ello, se realizan instancias de formación en habilidades textiles y reciclaje.

Por otra parte, el programa promueve la innovación en el diseño de productos sustentables. Como así también, acompaña a emprendimientos locales que incorporan materiales recuperados en sus producciones.

Capacitación en reciclaje textil y diseño

El taller se dictará en la Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770 y tendrá una duración de tres meses. Por lo que se cursará los jueves, de 9 a 12 y comenzará el 26 de marzo.

Es importante resaltar que, la convocatoria está destinada exclusivamente a personas y emprendedores textiles de Godoy Cruz. Así, podrán participar quienes deseen capacitarse en reciclaje textil y en diseño y elaboración de productos a partir de telas recuperadas.

De esta forma, el espacio formativo busca generar nuevas oportunidades de aprendizaje y fomentar la creatividad. Como así también, promover prácticas productivas más responsables con el ambiente.

Una apuesta por la economía social y de sostenibilidad

En síntesis, el proyecto CostuRed se consolida como un espacio de encuentro, innovación y creación. Es que, en este espacio el diseño sustentable ocupa un rol central. En este sentido, la propuesta impulsa el desarrollo de la economía circular y la inclusión social, promoviendo una mirada colaborativa sobre la producción textil.

Por lo que, entre sus objetivos, el programa contempla instancias de capacitación en gestión de residuos textiles. Además, brinda asistencia y asesoramiento a emprendimientos locales que incorporen estos materiales en sus productos.

Cómo inscribirse en Godoy Cruz

Las personas interesadas en preinscribirse deberán completar el formulario en este enlace

Para más información, se puede contactar a la Escuela de Oficios al 261-2074648, de 8:30 a 13:30. También, se pueden comunicar con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429331, de lunes a viernes.