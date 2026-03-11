11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Ambiente y producción

Lanzan en Godoy Cruz una capacitación para diseñar productos con residuos textiles

La propuesta se dictará en la Escuela de Oficios de Godoy Cruz desde el 26 de marzo y está destinada a emprendedores del departamento.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz abre las preinscripciones para el Taller de Diseño y Fabricación de productos derivados de la reutilización de residuos textiles. Cabe destacar que, esta propuesta forma parte del programa CostuRed.

Esta iniciativa busca fortalecer la economía circular en el departamento a través de la capacitación, la reutilización de materiales y el impulso a emprendimientos textiles locales.

Lee además
Talleres gratuitos de oficios en Godoy Cruz.
Capacitación laboral

Oficios gratis en Godoy Cruz: cuáles son los talleres y cómo anotarse
Piden la solidaridad de los mendocinos para poder reconstruir un hogar para sus hijos video
Pedido urgente

"Perdimos todo": el drama de una familia de Godoy Cruz tras el derrumbe de su casa durante la tormenta

De esta manera, un nuevo grupo de participantes podrá sumarse a esta experiencia formativa. Así, se promueve el aprovechamiento de residuos textiles provenientes de industrias y comercios, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que genera este tipo de desechos.

Un proyecto que une ambiente, capacitación y producción

Asimismo, la economía circular se consolida como un pilar fundamental para un desarrollo sostenible. En este sentido, el programa CostuRed propone integrar la reutilización de residuos textiles a los procesos productivos.

Cabe destacar que, la iniciativa surge a partir del trabajo conjunto entre la Dirección de Ambiente, Energía y Cambio Climático y la Dirección de Educación y Capacitación Laboral. Así, el proyecto apunta a fortalecer el vínculo entre quienes generan residuos textiles y quienes pueden reutilizarlos. Para ello, se realizan instancias de formación en habilidades textiles y reciclaje.

Por otra parte, el programa promueve la innovación en el diseño de productos sustentables. Como así también, acompaña a emprendimientos locales que incorporan materiales recuperados en sus producciones.

Capacitación en reciclaje textil y diseño

El taller se dictará en la Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770 y tendrá una duración de tres meses. Por lo que se cursará los jueves, de 9 a 12 y comenzará el 26 de marzo.

Es importante resaltar que, la convocatoria está destinada exclusivamente a personas y emprendedores textiles de Godoy Cruz. Así, podrán participar quienes deseen capacitarse en reciclaje textil y en diseño y elaboración de productos a partir de telas recuperadas.

De esta forma, el espacio formativo busca generar nuevas oportunidades de aprendizaje y fomentar la creatividad. Como así también, promover prácticas productivas más responsables con el ambiente.

Una apuesta por la economía social y de sostenibilidad

En síntesis, el proyecto CostuRed se consolida como un espacio de encuentro, innovación y creación. Es que, en este espacio el diseño sustentable ocupa un rol central. En este sentido, la propuesta impulsa el desarrollo de la economía circular y la inclusión social, promoviendo una mirada colaborativa sobre la producción textil.

Por lo que, entre sus objetivos, el programa contempla instancias de capacitación en gestión de residuos textiles. Además, brinda asistencia y asesoramiento a emprendimientos locales que incorporen estos materiales en sus productos.

Cómo inscribirse en Godoy Cruz

Las personas interesadas en preinscribirse deberán completar el formulario en este enlace

Para más información, se puede contactar a la Escuela de Oficios al 261-2074648, de 8:30 a 13:30. También, se pueden comunicar con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429331, de lunes a viernes.

Temas
Seguí leyendo

Historia del vino al alcance de todos en el Espacio Arizu

Miércoles y viernes de creatividad y diversión para las infancias en el Parque Benegas

Denunció que lo apuñalaron por resistirse al robo de un celular en Godoy Cruz

Confirmaron la prisión preventiva de la "Yaqui" Vargas y su hijo en una causa por venta de drogas

Godoy Cruz recibe un taller exclusivo para mejorar tu presencia y técnica frente a cámara

El plan de Godoy Cruz para atraer empresas: proyectos, tecnología y energía solar

Cómo la IA puede transformar la educación: debate en Godoy Cruz

Vendimia 2026: el Agasajo de Bodegas vuelve al Espacio Arizú en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
¿Cuándo regresa la reina de la Vendimia 2026 a San Rafael? video

Regreso triunfal: a qué hora llega la reina de la Vendimia a San Rafael

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha video

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

Vendimia 2026: el plan del Gobierno para unificar dos noches de show en una sola.

Vendimia 2026: tras las suspensiones, el Gobierno busca evitar la superposición de espectadores

Desde Defensa Civil informaron la presencia de tormentas aisladas y nubosidad variable
Condiciones meteorológicas

Tormenta en Mendoza: lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo