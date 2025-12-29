Riña fatal en Las Heras: un joven murió y otro fue hospitalizado con heridas de arma blanca

Un joven murió tras sufrir una puñalada en una riña en Las Heras.

Por Celeste Funes







Un joven de 25 años murió y otro resultó herido tras una riña ocurrida en Las Heras. El hecho tuvo lugar en la intersección de Paul Harris y Sargento Cabral, donde ambos individuos fueron atacados con armas blancas en un enfrentamiento con sujetos con los que mantenían conflictos previos.

Un joven falleció y otro resultó herido tras un ataque en Las Heras Según informó la Policía de Mendoza, el primer aviso ingresó cuando un hombre herido fue localizado en Esquiú y Sargento Cabral. El sujeto presentaba una lesión en el abdomen y manifestó haber mantenido problemas con otros individuos. Sus familiares lo trasladaron al Hospital Carrillo, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. La víctima contaba con antecedentes por Averiguación Hurto Simple y Averiguación Robo Simple en Tentativa.

Casi en simultáneo, otro llamado al 911 alertó sobre un segundo herido en Río Negro y Sargento Cabral. Este hombre relató que caminaba junto a un amigo cuando fueron abordados por varios sujetos con quienes mantenían conflictos de vieja data, iniciándose una riña en la que los agresores portaban armas blancas.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al lesionado, quien presentaba heridas de arma blanca en la pierna y brazo izquierdo, siendo derivado al Hospital Lagomaggiore. Esta víctima registra antecedentes por Averiguación Hurto Agravado por Escalamiento.

Tras confirmarse la muerte del joven, identificado como Gonzalo Narvaez, intervino el doctor Vera, de la Oficina Fiscal de Las Heras, quien dispuso la labor de Policía Científica y la UID, además de las actuaciones correspondientes para establecer la secuencia de los hechos y la participación de los involucrados. Las investigaciones continúan para determinar la identidad de los agresores y las circunstancias precisas del enfrentamiento.