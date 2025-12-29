Un desperfecto provocó un incendio en una fábrica de chizitos en Maipú

Incendio de madrugada afectó seriamente una planta de chizitos en Maipú.

Por Celeste Funes







Una fábrica de chizitos de Maipú sufrió un voraz incendio en horas de la madrugada. Alrededor de las 5:20 horas, el fuego se desató a raíz de un desperfecto mecánico en una de las herramientas de trabajo y consumió por completo dos galpones del establecimiento ubicado en la localidad de Coquimbito.

Incendio en Maipú: dos galpones destruidos en una fábrica de chizitos Al arribar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Coquimbito constataron que las llamas se habían iniciado en uno de los galpones donde se realizan tareas de fritura de papas, materia prima utilizada para la elaboración de los snacks. Según informó el personal de la planta, el foco ígneo habría comenzado por un desperfecto mecánico en un extractor.

El incendio se propagó rápidamente y terminó afectando por completo dos galpones. En el lugar trabajaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y Bomberos Voluntarios de Maipú y Godoy Cruz, quienes llevaron adelante las tareas de extinción y enfriamiento hasta controlar la situación.

Las autoridades policiales labraron las actuaciones de rigor para determinar con precisión el origen del siniestro. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Compartí la nota:







