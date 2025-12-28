San Carlos: un incendio afectó instalaciones de una avícola en Eugenio Bustos

Bomberos trabajaron en una avícola de San Carlos tras un incendio que dañó un freezer y un panel solar. Foto: Yemel Fil

Por Celeste Funes







Un incendio registrado en la mañana de este viernes en una avícola ubicada sobre calle Echeverría, en el distrito Eugenio Bustos del departamento de San Carlos, motivó la intervención de personal policial y de Bomberos. El hecho fue informado a las 08.37 mediante un llamado al 911, cuando vecinos alertaron por la presencia de humo proveniente del predio.

San Carlos: un freezer y un panel solar dañados por un incendio en avícola Al arribar, efectivos de la Comisaría 18° constataron que el inmueble se encontraba sin moradores, por lo que solicitaron la presencia de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas. El fuego afectó un freezer, un panel solar y parte de las instalaciones eléctricas, generando únicamente daños materiales.

La propietaria del lugar fue identificada como Flavia N. (28). Por disposición del Ayudante Fiscal, se realizaron acta de procedimiento, inspección ocular y la pericia de bomberos para establecer el origen del siniestro.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas durante el siniestro ígneo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.