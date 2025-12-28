28 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Trabajo de Bomberos

San Carlos: un incendio afectó instalaciones de una avícola en Eugenio Bustos

Vecinos alertaron sobre humo en una avícola de San Carlos. El incendio afectó equipos eléctricos y fue extinguido por Bomberos. No hubo heridos.

Bomberos trabajaron en una avícola de San Carlos tras un incendio que dañó un freezer y un panel solar.

Bomberos trabajaron en una avícola de San Carlos tras un incendio que dañó un freezer y un panel solar.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Un incendio registrado en la mañana de este viernes en una avícola ubicada sobre calle Echeverría, en el distrito Eugenio Bustos del departamento de San Carlos, motivó la intervención de personal policial y de Bomberos. El hecho fue informado a las 08.37 mediante un llamado al 911, cuando vecinos alertaron por la presencia de humo proveniente del predio.

San Carlos: un freezer y un panel solar dañados por un incendio en avícola

Al arribar, efectivos de la Comisaría 18° constataron que el inmueble se encontraba sin moradores, por lo que solicitaron la presencia de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas. El fuego afectó un freezer, un panel solar y parte de las instalaciones eléctricas, generando únicamente daños materiales.

Lee además
Accidente en San Carlos: una camioneta volcó y cinco ocupantes fueron asistidos.
Investigación

El vuelco de una camioneta en San Carlos dejó a un joven hospitalizado con código rojo
Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial
reclamada

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

La propietaria del lugar fue identificada como Flavia N. (28). Por disposición del Ayudante Fiscal, se realizaron acta de procedimiento, inspección ocular y la pericia de bomberos para establecer el origen del siniestro.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas durante el siniestro ígneo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos

San Carlos inauguró su primer Punto Verde para la recolección y clasificación de residuos

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Papá Noel recorrerá los distritos de San Carlos en la previa de la Navidad

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Allanamiento al director del Servicio Penitenciario Federal por comida contaminada

Una conductora alcoholizada chocó contra una vivienda en Guaymallén y dañó una moto

Luján de Cuyo: manejaba borracho, volcó y terminó contra un portón

LO QUE SE LEE AHORA
A una semana del accidente, se mantienen las reservas sobre la salud de Juan Cruz Yacopini.
Evolución reservada

Silencio y expectativa por la evolución de Juan Cruz Yacopini tras el accidente en El Carrizal

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este domingo 28 de diciembre.
Alta montaña

Paso Internacional Los Libertadores: demoras y filas kilométricas para cruzar a Chile

A una semana del accidente, se mantienen las reservas sobre la salud de Juan Cruz Yacopini.
Evolución reservada

Silencio y expectativa por la evolución de Juan Cruz Yacopini tras el accidente en El Carrizal

La Policía acudió al lugar y el conductor había escapado. Luego se presentó en sede judicial.
Noche de furia

Le robaron en Guaymallén, persiguió al ladrón, lo atropelló y casi lo mata: quedó detenido por intento de homicidio

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile
Atención

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile