Atención: cambia el horario del Quini 6 de fin de año y se celebra con copa en mano

La Lotería de Santa Fe tomó una medida excepcional en relación al sorteo Nº 3335 del 31 de diciembre del Quini 6, en la víspera de Año Nuevo. Enterate cómo se jugará y cuál es el pozo.

Enterate cómo se jugará el Quini 6 de Fin de Año y de cuánto es el pozo millonario.

 Por Luis Calizaya

El Quini 6 cierra un 2025 marcado por premios millonarios y pozos récords con el último sorteo del año, el N°3335 del 31 de diciembre, que tendrá un horario especial por desarrollarse en la víspera del Año Nuevo.

La Lotería de Santa Fe informó que el concurso se llevará adelante excepcionalmente a las 19, y no a las 21.15, como ocurre habitualmente. El sorteo podrá seguirse en vivo a través de Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3334 del 28 de diciembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Quini 6 de fin de año, Año Nuevo (02)
El sorteo del Quini 6 del miércoles 31 de diciembre tendrá un horario especial.

¿Cuánto cuesta y hasta qué hora se puede jugar al Quini 6 este miércoles 31 de diciembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625).

Debido al adelantamiento del horario del sorteo, también se modifica el cierre de ventas, que será a las 17.30 del mismo miércoles 31 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, los apostadores deben elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿De cuánto es el pozo del Quini 6 del miércoles 31 de diciembre?

El pozo acumulado estimado para el sorteo Nº 3335 del Quini 6 es de 8.300 millones de pesos y se prevé que las apuestas ascenderán a 1.400.000 en todo el país.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

