25 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo de casi 8 mil millones de pesos: cuándo es el sorteo y cómo jugar

La edición 3334 del Quini 6 pone en juego otro pozo increíble. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Se viene otro pozo espectacular del Quini 6.

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3334 y se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre, acumula un pozo estimado de 7.900 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo de Navidad Nº 3333 del 24 de diciembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

pozo 28-12
El espectacular pozo que sortea el Quini 6 el próximo domingo 28 de diciembre.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Quini 6 (2)
Se viene otro sorteo impresionante del Quini 6 el domingo 28 de diciembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 28 de diciembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

