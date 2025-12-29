29 de diciembre de 2025
{}
Verano 2026: qué documentos son obligatorios para salir a la ruta

Antes de salir a la ruta en estas vacaciones de verano 2026, hay requisitos clave que pueden cambiar el viaje y evitar sorpresas en los controles.

 Por Analía Martín

Salir a la ruta en vacaciones implica algo más que cargar valijas y definir destinos: también exige tener la documentación correcta para evitar demoras, multas o la interrupción del viaje. Durante la temporada alta (como lo es el verano 2026), los controles se intensifican en rutas nacionales y provinciales, y no contar con los papeles exigidos puede arruinar el descanso.

Documentos clave para circular por la ruta

Quienes viajan en auto particular deben prestar especial atención a la documentación obligatoria. El DNI físico sigue siendo indispensable, incluso si se cuenta con versiones digitales. A esto se suma la licencia de conducir vigente y acorde al tipo de vehículo. Aunque la digitalización avanzó, en muchas provincias todavía se exige respaldo físico, especialmente en controles fuera de zonas urbanas.

La cédula de identificación del automotor es otro punto sensible. Si conduce el titular, la cédula verde no tiene vencimiento; si maneja un tercero, debe contar con autorización vigente. También es obligatorio llevar el comprobante del seguro activo y la oblea de la VTV o RTO visible en el parabrisas. Un detalle olvidado puede derivar en la retención del vehículo, incluso si el resto de los documentos están en regla.

Vacaciones con menores: qué piden en controles

Cuando las vacaciones incluyen niños o adolescentes, los requisitos cambian según el medio de transporte. En viajes por ruta con vehículo propio, se debe acreditar el vínculo con DNI, libreta de familia o partida de nacimiento. La documentación debe estar en buen estado y ser fácilmente legible, ya que los controles suelen ser estrictos en temporada alta.

En micros de larga distancia, las exigencias son mayores. Los menores de hasta seis años solo pueden viajar con padre, madre o representante legal. Entre los seis y doce años, pueden hacerlo con un adulto autorizado mediante un permiso firmado. Los adolescentes de trece a diecisiete años pueden viajar solos, pero necesitan autorización parental. No cumplir estos pasos puede impedir directamente el embarque, aun teniendo pasaje confirmado.

Ruta, equipamiento y normas que siguen vigentes

Además de los papeles, en la ruta se controla el equipamiento obligatorio del vehículo. El matafuegos debe estar cargado, con soporte y dentro del habitáculo, junto a dos balizas triangulares y un chaleco reflectante. Para menores de diez años, el uso de sistemas de retención infantil es obligatorio. Estos elementos no son sugerencias, sino exigencias legales, y su ausencia se sanciona.

Otro punto central es la Ley de Alcohol Cero, ya vigente en la mayoría de las provincias. Cualquier registro positivo puede implicar multa elevada, retención de licencia y acarreo del auto. En vacaciones, los controles de alcoholemia se multiplican, incluso en rutas secundarias y accesos a destinos turísticos. Un descuido mínimo puede tener consecuencias graves, tanto legales como económicas.

Mascotas, parques y recomendaciones finales

Viajar con mascotas también tiene reglas claras. No pueden ir sueltas dentro del vehículo y deben trasladarse con arnés o canil. En micros y aviones, se exige certificado veterinario y vacunación al día. Planificar este punto con anticipación evita contratiempos de último momento.

Por último, conviene llevar efectivo, mapas descargados y comprobantes impresos, ya que muchas zonas turísticas carecen de señal. Revisar la documentación antes de salir a la ruta es tan importante como elegir el destino. Un viaje bien preparado empieza mucho antes de poner primera.

