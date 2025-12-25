Verano 2026: por qué Malargüe es el lugar perfecto para desconectar y disfrutar la naturaleza. Laguna de la Niña Encantada.

Si estas vacaciones no vas a salir de la provincia este verano 2026 , Mendoza tiene infinitas propuestas para disfrutar sin ir lejos. Muchas veces, los propios mendocinos desconocen los paisajes, circuitos y experiencias que atraen a visitantes de todo el mundo. En este caso, te presentamos todo lo que ofrece Malargüe , uno de los destinos más completos del sur mendocino, con alternativas para disfrutar la naturaleza, la aventura y el descanso durante todo el año.

Con una combinación única de paisajes volcánicos, montañas, ríos, cavernas y áreas naturales protegidas, Malargüe se consolida como un destino imperdible para quienes buscan viajar sin salir de la provincia.

La variedad de circuitos, sumada a una amplia oferta de servicios turísticos habilitados , convierte al departamento en una opción ideal tanto para escapadas cortas como para recorridos de varios días.

Desde allí se promueve una propuesta pensada para todos los perfiles de visitantes: turismo aventura, naturaleza , descanso, gastronomía regional y experiencias únicas en contacto con entornos naturales de alto valor ambiental.

turismo.jpg El turismo en Malargüe no está pasando un buen momento (foto gentileza).

En Malargüe se pueden hacer cabalgatas, trekking, avistaje de aves, turismo religioso, visitas a reservas naturales, turismo científico, turismo geológico y mucho más.

Circuitos imperdibles para recorrer Malargüe

Entre las principales alternativas se destaca el circuito Ruta 40, que atraviesa paisajes emblemáticos como la Reserva Provincial La Payunia, la Caverna de las Brujas, el volcán Malacara y los campos de lava más extensos del país. Esta zona ofrece actividades como trekking, avistaje de fauna, fotografía y visitas guiadas a formaciones geológicas únicas.

Volcán Malacara, Malargue2.jpg El volcán Malacara desde adentro.

Por ejemplo, la Caverna de las Brujas se encuentra sobre una formación jurásica de rocas calcáreas de origen marino. En los alrededores de la entrada se encuentran estratos expuestos con evidencia fósil de moluscos gasterópodos, especies dominantes en el jurásico y en cretácico. Las formas de las diversas galerías de la caverna se formaron por la acción del agua sobre rocas calcáreas, que ha erosionado profundas galerías subterráneas y creado, mediante el depósito de los materiales salinos en estado de disolución, diversas formas muy singulares de estalactitas, estalagmitas, velos, columnas, formaciones coralinas, etc. Algunos de los sitios que el turista visita son la Sala de la Virgen, La Gatera, La Sala de la Estalagmita Gigante y Sala de los Encuentros.

CAVERNA DE LAS BRUJAS - 284467 La Caverna de las Brujas. GENTILEZA

CAVERNA DE LAS BRUJAS CHOIQUE.jpg Expedición a la Caverna de las Brujas.

Otro recorrido recomendado es el Circuito de los Valles: Ruta 222, que conecta atractivos como Valle de Las Leñas, Valle Hermoso, Pozo de las Ánimas, Laguna de la Niña Encantada, el Valle de Los Molles y la Garganta del Ñamku. Se trata de un trayecto ideal para quienes buscan paisajes de montaña, espejos de agua, termas y opciones de descanso en cabañas y refugios de montaña.

Valle de las Lágrimas, la sociedad de la nieve.jpg Valle de las Lágrimas.

En esta zona, precisamente a unos 3500 metros de altura, en el Valle de las Lágrimas, se pueden ver los restos del avión que llevaba al equipo de rugby uruguayo y se estrelló trágicamente en octubre de 1972. El punto se encuentra aproximadamente a 1.2 kilómetros de la frontera entre Argentina y Chile. Si bien el lugar es de difìcil acceso, pueden contratarse expediciones.

Para quienes prefieren la aventura y el turismo de naturaleza, el circuito Paso Pehuenche – Ruta 145 ofrece vistas imponentes de la cordillera, áreas de alta montaña y la posibilidad de cruzar hacia Chile en temporada habilitada. En esta zona se destacan sitios como las termas de Cajón Grande, alojamientos en domos, camping, etc..

También se suma el corredor Ruta 186, que permite conocer lugares como Laguna Llancanelo, el volcán Malacara, Agua Escondida y campos volcánicos de gran valor ambiental, además de espacios ideales para el avistaje de fauna y la fotografía de paisajes.

laguna de llancanelo, turismo, malargüe.jpg La Laguna de Llancanelo.

Sobre la Ruta 226 también pueden recorrerse sitios de gran atractivo turístico.

Servicios, naturaleza y turismo responsable

Los distintos circuitos cuentan con prestadores habilitados, alojamientos, campings, guías especializados y propuestas gastronómicas locales. Desde Malargüe Turismo remarcan la importancia de recorrer estos espacios de manera responsable, respetando las normas ambientales, los senderos habilitados y las indicaciones de seguridad.

9.12.23 malargue turismo.jpg Turismo en Malargüe.

Turismo científico

El Planetario y el Observatorio Pierre Auger son sitios emblemáticos. Malargüe es un polo de turismo científico que incluye en su recorrido al Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger más grande del mundo, un observatorio de astrofísica para estudiar rayos cósmicos de muy alta energía. Estos rayos cósmicos son partículas subatómicas que llegan del espacio exterior, su estudio permite comprender fenómenos muy energéticos que ocurren en el cosmos.

antena Agencia Espacial Europea en Malargüe Antena DS3 de la ESA en Malargüe. Foto: Malargüe Turismo

La sala para el visitante ofrece sin costo una muestra interactiva permanente. El visitante recibirá un guía orientativo para recorrer la sala que cuenta con material científico como: detectores en tiempo real, maquetas, vídeos y posters detallados que permiten comprender el objetivo y trabajo del observatorio.

El Planetario es un centro de divulgación astronómica que permite vivir una experiencia audiovisual de primer nivel. Aquí los guíasenseñan a interpretar el cielo de Malargüe y el espacio exterior.

El Complejo Planetario Malargüe está compuesto por tres edificios que fusionan las culturas más representativas de la astronomía y algunos lugares turísticos de la ciudad en su arquitectura y diseño.

En el parque del mismo complejo se encuentran los relojes solares donde les mostrarán además de la hora solar, ciclos solares como el solsticio de invierno o de verano dependiendo la época en que se visite.

Además, se ofrecen observaciones astronómicas que los astrónomos locales realizan por la noche en el lugar.

Una invitación a redescubrir Mendoza

Con su diversidad de paisajes, Malargüe se consolida como una de las principales alternativas para quienes buscan viajar dentro de Mendoza, sin resignar experiencias, aventura ni contacto con la naturaleza.

Toda la información actualizada sobre circuitos, servicios y recomendaciones puede consultarse en el sitio oficial www.malargue.gov.ar o a través de las redes de Malargüe Turismo.