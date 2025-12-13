13 de diciembre de 2025
Senderismo y turismo en Mendoza: rutas, consejos y actividades para disfrutar de la naturaleza

Senderismo y turismo en Mendoza: rutas, consejos y actividades para disfrutar de la naturaleza

Foto: Yemel Fil
 Por Juan Pablo Strappazzon

El senderismo es una de las actividades recreativas y deportivas más atractivas de la provincia de Mendoza, combinando caminatas con turismo. En esta ocasión, Sitio Andino dialogó con José Carmona, subdirector de Turismo de Las Heras, sobre una propuesta realmente imperdible.

Cerro Arco: guía de senderismo, rutas y consejos para disfrutar en Mendoza

El Cerro Arco, ubicado en El Challao, Las Heras, es uno de los sitios más populares de Mendoza y un destino ideal para quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre. Sobre su relevancia turística, Carmona destacó: "El Cerro Arco es la postal de todo visitante que se inicia en el turismo de naturaleza, trail o trekking. También es la salida de la familia del domingo. Es un cerro emblemático, no solo para los vecinos, sino también para los mendocinos y, por supuesto, para los turistas".

Cerro Arco
El Cerro Arco, un destino ideal en Mendoza

La ruta más recomendada para subir es la principal, que conduce primero al camino de las antenas y luego a la cumbre. Carmona explicó: "Tiene mínima dificultad y es sencilla. El sendero está bien marcado, lo que evita inconvenientes durante el recorrido. Además, permite un acceso fácil en caso de evacuación. Es ideal para quienes se inician en el senderismo, para quienes practican trekking, y para vecinos o turistas que quieran recorrer el sitio". Además, señaló que en la zona existen cerros aledaños como Gateado, Áspero, Santo Tomás o Vizcacha, que ofrecen circuitos de media y alta dificultad.

Cerro Arco (2)
Las impresionantes vistas desde la cima del Cerro Arco

Cómo llegar al Cerro Arco

Embed

Entre las recomendaciones para quienes visitan el cerro, el subdirector de Turismo de Las Heras aconsejó: "Consultar el pronóstico del tiempo con anticipación, salir en primavera-verano a partir de las 7 de la mañana para evitar el calor, llevar protector solar, gorra y al menos un litro de agua por persona. También se recomienda llevar algún snack, frutos secos o alimentos con carbohidratos".

cerro arco
Donde comienza el camino a la cima del Cerro Arco

Otros aspectos a tener en cuenta:

  • El Cerro Arco puede visitarse cualquier día, ya que no posee horarios de apertura ni cierre.
  • Cuenta con cartelería desde la base hasta la cumbre, con información en distintos idiomas sobre los paisajes y puntos de interés.
  • Dos veces al año, en conjunto con fundaciones, se realizan campañas de limpieza para mantener el cerro en buen estado.
cerro arco
El lugar cuenta con cartelería informativa

En conclusión, el Cerro Arco es un ícono de Las Heras y Mendoza, y un destino perfecto para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, practicar senderismo y combinar deporte con recreación en familia. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

