El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del sueldo de diciembre de los estatales Prensa Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Política







El Gobierno de Mendoza informó la fecha en la que estarán depositados los haberes correspondientes al mes en curso para todos los empleados y empleadas de la administración pública provincial. De este modo, los trabajadores estatales podrán disponer de sus salarios antes de la finalización del año.

Según precisaron desde el Ejecutivo provincial, el pago del mes de diciembre se realizará en forma simultánea para la totalidad de los sectores que integran el Estado mendocino, incluyendo a los agentes de la administración central, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, trabajadores de organismos descentralizados y demás reparticiones públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mendozagobierno/status/2005604496387473537?s=46&partner=&hide_thread=false Mañana martes 30 de diciembre estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/xfexxyfK47 — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) December 29, 2025 Desde el Gobierno provincial remarcaron que el depósito se realizará a través de los canales habituales, por lo que los empleados podrán consultar la acreditación de sus haberes mediante los servicios de home banking o en las sucursales correspondientes, de acuerdo con la operatoria de cada entidad financiera. El dinero estará disponible desde las primeras horas del martes.

El pago de los sueldos estatales se da en la antesala de las celebraciones de fin de año, lo que genera expectativas en distintos sectores económicos.