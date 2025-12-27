28 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones 2026

Fin de la polémica: tras la impugnación, el kirchnerismo cambió el nombre del "Manso Frente"

La alianza ligada a La Cámpora notificó a la Junta Electoral el reemplazo, luego de la impugnación de Cambia Mendoza. Cuál es la nueva denominación.

El sector K modificó la denominación del frente que competirá en febrero.

El sector K modificó la denominación del frente que competirá en febrero.

Foto: Prensa Partido Justicialista

La fuerza kirchnerista dejó atrás la denominación “Manso Frente” y notificó a la Junta Electoral Provincial que participará bajo el sello “Fuerza Patria” en los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia. En San Rafael, en tanto, el espacio mantiene el nombre “Alianza San Rafael Futuro” que ya habia presentado previamente.

Lee además
El oficialismo solicitó la impugnación de Manso Frente Mendocino video
Ante la Junta Electoral

"Mansa" polémica: el oficialismo impugnó el nombre del frente kirchnerista en Mendoza
A diferencia de las elecciones de octubre, en los municipios que se votará en febrero, el PJ irá divido 
Ruptura

Elecciones municipales en Mendoza: el PJ se divide y el kirchnerismo va con candidatos propios

De este modo, La Cámpora desactivó la controversia que se abrió tras darse a conocer el nombre del sello, y que podría haber desembocado en una eventual derrota en la Junta.

Los argumentos del oficialismo para impugnar al "Manso Frente Mendocino"

La objeción había sido presentada por los apoderados de Cambia Mendoza, quienes sostuvieron que el uso del término “Manso” podía inducir a confusión en el electorado, al coincidir con el eje central de la campaña institucional “Mendoza, Manso Destino”, impulsada por el Gobierno provincial.

Embed - Mendoza, Manso Destino

Según el planteo, la denominación del frente opositor podía generar una asociación indebida con la comunicación oficial del Estado, lo que derivó en una intimación formal para modificar el nombre. Finalmente, el espacio kirchnerista optó por aceptar el planteo y avanzar con una nueva denominación.

La ruptura del peronismo para las elecciones 2026

Más allá de la discusión por el nombre, el episodio se da en el marco de la división interna que atraviesa el peronismo mendocino. El sector alineado con La Cámpora anunció que competirá por fuera de la estructura formal del Partido Justicialista, utilizando los sellos Unión Popular y Partido Federal.

Del otro lado, la conducción partidaria, encabezada por los intendentes peronistas y el ciurquismo, se presentará con distintas denominaciones según el departamento:

  • Fuerza Justicialista, en Luján de Cuyo y Rivadavia.

  • Maipú Crece, en Maipú.

  • San Rafael en Marcha, en el sur provincial.

  • Elegí Gestión La Paz, en la comuna gobernada por Fernando Ubieta.

  • Santa Rosa Gana, en el municipio que gobierna Flor Destéfanis.

Temas
Seguí leyendo

Con el PRO adentro, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza oficializaron su alianza para las elecciones de febrero

El otro partido, además del PRO, que se sumó a la alianza entre libertarios y radicales en Mendoza

Milei confirmó que Argentina pagará la deuda de enero y defendió el déficit cero como "un límite moral"

El Gobierno de Mendoza pone límites al uso del dólar MEP en aportes a las Cajas Previsionales

Milei celebró la sanción del Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal: "Es un hecho histórico"

Inocencia Fiscal: qué es y de qué trata la otra ley de Javier Milei que sancionó el Senado

Es ley el Presupuesto 2026, el primero de Javier Milei: cómo votaron los tres mendocinos

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza pone limites al calculo de aportes paralas sentencias en dólares 
Zuccardi versus Zuccardi

El Gobierno de Mendoza pone límites al uso del dólar MEP en aportes a las Cajas Previsionales

Las Más Leídas

El Instituto Provincial de la Vivienda lanzó el programa Mi Escritura, para escriturar viviendas con valores reducidos.
Sacate todas las dudas

¿Cuánto cuesta escriturar una casa del IPV?

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas
Destino ideal

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados
De alto impacto

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza.
Cómo recibir el 2026

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos
Turismo

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos