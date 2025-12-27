Fin de la polémica: tras la impugnación, el kirchnerismo cambió el nombre del "Manso Frente"

El sector K modificó la denominación del frente que competirá en febrero.

El sector del peronismo mendocino referenciado en Anabel Fernández Sagasti decidió modificar el nombre del frente con el que competirá en las elecciones 2026 municipales del 22 de febrero , luego de la impugnación presentada por la alianza La Libertad Avanza–Cambia Mendoza .

La fuerza kirchnerista dejó atrás la denominación “Manso Frente” y notificó a la Junta Electoral Provincial que participará bajo el sello “Fuerza Patria” en los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia . En San Rafael , en tanto, el espacio mantiene el nombre “Alianza San Rafael Futuro” que ya habia presentado previamente.

De este modo, La Cámpora desactivó la controversia que se abrió tras darse a conocer el nombre del sello , y que podría haber desembocado en una eventual derrota en la Junta .

La objeción había sido presentada por los apoderados de Cambia Mendoza, quienes sostuvieron que el uso del término “Manso” podía inducir a confusión en el electorado , al coincidir con el eje central de la campaña institucional “Mendoza, Manso Destino” , impulsada por el Gobierno provincial.

Según el planteo, la denominación del frente opositor podía generar una asociación indebida con la comunicación oficial del Estado, lo que derivó en una intimación formal para modificar el nombre. Finalmente, el espacio kirchnerista optó por aceptar el planteo y avanzar con una nueva denominación.

La ruptura del peronismo para las elecciones 2026

Más allá de la discusión por el nombre, el episodio se da en el marco de la división interna que atraviesa el peronismo mendocino. El sector alineado con La Cámpora anunció que competirá por fuera de la estructura formal del Partido Justicialista, utilizando los sellos Unión Popular y Partido Federal.

Del otro lado, la conducción partidaria, encabezada por los intendentes peronistas y el ciurquismo, se presentará con distintas denominaciones según el departamento: