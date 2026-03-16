Casi 150 nuevos legisladores asumirán en Mendoza y cambiarán el mapa político

En las próximas semanas comenzarán a asumir quienes resultaron electos en las legislativas de 2025 y 2026.

Concluido el proceso electoral legislativo en Mendoza —tanto a nivel provincial como en los 18 departamentos— la política mendocina se prepara para un recambio institucional que modificará el mapa legislativo en toda la provincia. En las próximas semanas comenzarán a asumir quienes resultaron electos como senadores, diputados y concejales en las elecciones de octubre de 2025 y en los comicios municipales de febrero de este año.

Desde el 1 de mayo todos los cuerpos legislativos de Mendoza estarán renovados parcialmente.

Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza

Tanto la Cámara de Diputados , como la Cámara de Senadores y los Concejos Deliberantes de los 18 departamentos se renuevan por mitades, como establece el sistema institucional de la provincia. Quiénes son los nuevos diputados, senadores y concejales .

Esto implica el ingreso de 24 nuevos diputados provinciales, 19 senadores y entre 5 y 6 concejales por departamento , según el caso. En total, el recambio sumará cerca de 150 nuevos nombres en distintos cargos legislativos .

En el caso de la Legislatura provincial, los nuevos diputados y senadores prestarán juramento durante la última semana de abril. De esta manera, cuando el gobernador inaugure el período de sesiones ordinarias el 1 de mayo, ya estarán integrados los nuevos cuerpos legislativos.

En los Concejos Deliberantes, en cambio, el calendario institucional es más flexible. En algunos departamentos las sesiones ordinarias ya comenzaron, mientras que en otros se irán inaugurando entre marzo y abril.

Respecto a la asunción de los nuevos concejales, la mayoría de los municipios prevé que se concrete entre fines de abril y los primeros días de mayo.

Por ejemplo, en la Ciudad de Mendoza asumirán el 1 de mayo los seis nuevos ediles. Lo mismo ocurrirá en Guaymallén, San Carlos, Tunuyán y General Alvear.

En otros departamentos, como Godoy Cruz, Luján de Cuyo, San Rafael, Malargüe, Junín y Santa Rosa, las juras están previstas para el 30 de abril.

Con este recambio institucional, la política mendocina iniciará mayo con un nuevo escenario legislativo, marcado por el ingreso de nuevos dirigentes, la posible aparición de bloques inéditos en algunos concejos y la reconfiguración de alianzas dentro de los cuerpos deliberativos.