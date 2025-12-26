"Mansa" polémica: el oficialismo impugnó el nombre del frente kirchnerista en Mendoza

El oficialismo solicitó la impugnación de "Manso Frente Mendocino"

Los partidos Unidad Popular y Partido Federal presentaron el "Manso Frente Mendocino" para las próximas elecciones municipales del 22 de febrero, pero el oficialismo planteó su reclamo. Se trata del sector liderado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que presentará listas propias en Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael.

Se presentó formalmente una impugnación por el uso del término Manso, que resulta puede resultar confuso en el electorado, al reproducir el elemento central de la campaña institucional de @MendozaGobierno: Mendoza, Manso Destino



Qué dijeron desde la alianza oficialista La presentación fue realizada por los apoderados de la alianza, Ángela Floridia y Agustín Boato, quienes advirtieron que el uso del término 'Manso' en la denominación electoral resulta "objetivamente susceptible de inducir a confusión en el electorado, al reproducir el elemento central de la campaña institucional oficial 'Mendoza, Manso Destino', impulsada y difundida por el Gobierno de Mendoza a nivel provincial y nacional".

Además, indicaron: "Con el cronograma electoral ya en marcha, la adopción de una denominación electoral que incorpora ese mismo término como elemento dominante puede generar una asociación indebida con la comunicación oficial del Estado".

Por último, el comunicado oficialista expresa: "La alianza rechaza la denominación 'Manso Frente Mendocino', afirmando que 'corresponde rechazar la denominación propuesta o, subsidiariamente, disponer su adecuación, exigiendo una denominación suficientemente diferenciable que elimine el elemento dominante que genera confusión 'Manso'".