Mercedes Llano asumió la presidencia del Partido Demócrata Nacional y ratificó el apoyo a Milei

La diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano fue elegida presidenta del Partido Demócrata Nacional , una fuerza política de larga tradición en la historia argentina que en los últimos años volvió a ganar protagonismo en el escenario nacional.

La designación se formalizó tras el proceso interno de renovación de autoridades del partido, que definió una nueva conducción con fuerte impronta liberal, alineado al gobierno de Javier Milei .

Desde el espacio destacaron la trayectoria parlamentaria de Llano y su rol como una de las principales referentes del liberalismo clásico dentro del Congreso de la Nación.

Tras asumir la presidencia partidaria, la legisladora difundió un comunicado en el que subrayó el valor político e histórico de la designación. “Es un honor haber sido elegida presidente del Partido Demócrata Nacional”, expresó.

En ese mensaje, Llano vinculó la identidad del espacio con una tradición fundacional del país. “Como herederos directos de la generación del 80, seguiremos defendiendo incansablemente las ideas de la libertad consagradas en la Constitución Nacional de 1853/60 que transformaron a Argentina en una deslumbrante potencia”, afirmó.

Un partido histórico

El Partido Demócrata Nacional es una de las fuerzas políticas más antiguas del país y se identifica históricamente con el ideario liberal, el federalismo y la defensa de las instituciones republicanas. Su origen se remonta a los sectores políticos que acompañaron la organización nacional y la consolidación del Estado argentino a fines del siglo XIX.

En provincias como Mendoza, el Partido Demócrata ha mantenido una presencia sostenida a lo largo de las décadas, con representación legislativa y una identidad política propia, aunque atravesó una fuerte crisis, que con la llegada de Milei a la política volvió a asomar.

En los últimos años, el espacio inició un proceso de reconfiguración a nivel nacional, en sintonía con el resurgimiento del debate liberal en la Argentina.

El respaldo temprano al gobierno de Milei

En su comunicado, Llano destacó la coherencia ideológica del partido a lo largo del tiempo y su posicionamiento frente al actual escenario político.

“Con la coherencia que nos asiste de haber luchado, sin claudicar y muchas veces en soledad, por el ideario liberal, fuimos el primer partido en apoyar —sin vacilaciones ni especulaciones— el proceso de transformación que lidera el presidente Javier Milei en el país”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LlanoMechi/status/2005068594082640203&partner=&hide_thread=false Es un honor haber sido elegida presidente del Partido Demócrata Nacional. Como herederos directos de la.generación del 80, seguiremos defendiendo incansablemente las ideas de la libertad consagradas en la Constitución Nacional de 1853/60 que transformaron a Argentina en una… pic.twitter.com/SnLxF4hi5F — Mechi Llano (@LlanoMechi) December 28, 2025

Ese respaldo temprano al hoy presidente de la Nación fue uno de los rasgos distintivos del Partido Demócrata Nacional en la etapa previa a la asunción de Milei y luego se reflejó en el acompañamiento legislativo a iniciativas clave del oficialismo.

Los ejes de la nueva conducción

Llano ratificó que su gestión al frente del partido estará guiada por los principios históricos del espacio. “Seguiremos levantando con la firmeza y convicción de siempre las banderas de la libertad, el federalismo y la república”, afirmó, en una definición que apunta a consolidar al PD Nacional como un actor con identidad propia dentro del mapa liberal.

Otro de los ejes centrales del mensaje fue la convocatoria a nuevas generaciones. “Convoco especialmente a los jóvenes a sumarse a esta histórica fuerza política”, expresó la diputada, en un contexto en el que los partidos tradicionales buscan renovar cuadros y ampliar su base militante.