29 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
espacio libertario

Mercedes Llano asumió la presidencia del Partido Demócrata Nacional y ratificó el apoyo a Milei

La diputada nacional por Mendoza asumió la conducción del histórico partido liberal. Renovó el respaldo al rumbo político que impulsa Javier Milei.

mercedes llano PD Nacional
Por Sitio Andino Política

La diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano fue elegida presidenta del Partido Demócrata Nacional, una fuerza política de larga tradición en la historia argentina que en los últimos años volvió a ganar protagonismo en el escenario nacional.

La designación se formalizó tras el proceso interno de renovación de autoridades del partido, que definió una nueva conducción con fuerte impronta liberal, alineado al gobierno de Javier Milei.

Lee además
Energías renovables en Mendoza: el Parque Solar San Rafael comenzó a operar de forma anticipada.
Sur provincial

Energías renovables en Mendoza: el Parque Solar San Rafael comenzó a operar de forma anticipada
Javier Milei aumentaría el sueldo a su Gabinete: cuánto cobran el Presidente y los ministros.
Casa Rosada

Javier Milei aumentaría el sueldo a su Gabinete: cuánto cobran el Presidente y los ministros

Tras asumir la presidencia partidaria, la legisladora difundió un comunicado en el que subrayó el valor político e histórico de la designación. “Es un honor haber sido elegida presidente del Partido Demócrata Nacional”, expresó.

En ese mensaje, Llano vinculó la identidad del espacio con una tradición fundacional del país. “Como herederos directos de la generación del 80, seguiremos defendiendo incansablemente las ideas de la libertad consagradas en la Constitución Nacional de 1853/60 que transformaron a Argentina en una deslumbrante potencia”, afirmó.

Un partido histórico

El Partido Demócrata Nacional es una de las fuerzas políticas más antiguas del país y se identifica históricamente con el ideario liberal, el federalismo y la defensa de las instituciones republicanas. Su origen se remonta a los sectores políticos que acompañaron la organización nacional y la consolidación del Estado argentino a fines del siglo XIX.

En provincias como Mendoza, el Partido Demócrata ha mantenido una presencia sostenida a lo largo de las décadas, con representación legislativa y una identidad política propia, aunque atravesó una fuerte crisis, que con la llegada de Milei a la política volvió a asomar.

En los últimos años, el espacio inició un proceso de reconfiguración a nivel nacional, en sintonía con el resurgimiento del debate liberal en la Argentina.

El respaldo temprano al gobierno de Milei

En su comunicado, Llano destacó la coherencia ideológica del partido a lo largo del tiempo y su posicionamiento frente al actual escenario político.

“Con la coherencia que nos asiste de haber luchado, sin claudicar y muchas veces en soledad, por el ideario liberal, fuimos el primer partido en apoyar —sin vacilaciones ni especulaciones— el proceso de transformación que lidera el presidente Javier Milei en el país”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LlanoMechi/status/2005068594082640203&partner=&hide_thread=false

Ese respaldo temprano al hoy presidente de la Nación fue uno de los rasgos distintivos del Partido Demócrata Nacional en la etapa previa a la asunción de Milei y luego se reflejó en el acompañamiento legislativo a iniciativas clave del oficialismo.

Los ejes de la nueva conducción

Llano ratificó que su gestión al frente del partido estará guiada por los principios históricos del espacio. “Seguiremos levantando con la firmeza y convicción de siempre las banderas de la libertad, el federalismo y la república”, afirmó, en una definición que apunta a consolidar al PD Nacional como un actor con identidad propia dentro del mapa liberal.

Otro de los ejes centrales del mensaje fue la convocatoria a nuevas generaciones. “Convoco especialmente a los jóvenes a sumarse a esta histórica fuerza política”, expresó la diputada, en un contexto en el que los partidos tradicionales buscan renovar cuadros y ampliar su base militante.

Temas
Seguí leyendo

Desafío en el inicio de 2026: qué dijo Luis Caputo sobre el pago de la deuda por US$4.000 millones

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del sueldo de diciembre de los estatales

El transporte público en Mendoza: cifras millonarias y un debate constante

El Congreso de la Nación cierra el 2025 con la menor producción de leyes de la última década

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

Allanamiento al director del Servicio Penitenciario Federal por comida contaminada

Los trece frentes que se presentarán en las elecciones de febrero en Mendoza

Fin de la polémica: tras la impugnación, el kirchnerismo cambió el nombre del "Manso Frente"

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del sueldo de diciembre de los estatales
administración pública

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del sueldo de diciembre de los estatales

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Bosques de Montemar, Concón
Preocupación

Vacacionaban en Chile y les robaron la camioneta: el mal momento de una familia mendocina

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre