29 de diciembre de 2025
Desafío en el inicio de 2026: qué dijo Luis Caputo sobre el pago de la deuda por US$4.000 millones

Con pagos que vencen a comienzos de enero, Luis Caputo y el Gobierno afinan la estrategia para cumplir con la deuda y definen su relación con Wall Street.

Con los vencimientos de deuda de comienzos de 2026 en agenda, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la estrategia de pago del Gobierno nacional y ratificó que el pago está garantizado, aunque sin recurrir a los mercados internacionales.

Caputo y Milei ratificaron que el Gobierno cumplirá con el pago de los vencimientos de deuda previstos para el 9 de enero de 2026.

Luis Caputo aseguró el pago y descartó salir a los mercados internacionales

El ministro de Economía, Luis Caputo —en línea con lo expresado por el presidente Javier Milei— garantizó que el pago de la deuda se realizará y afirmó que se analizan distintas alternativas para cumplir con los vencimientos.

En ese marco, Caputo descartó recurrir a los mercados internacionales, al sostener que el objetivo oficial es avanzar en la eliminación de la dependencia financiera de Wall Street. Según explicó, resulta “muy difícil” que un país pueda crecer de manera sostenida sin un mercado de capitales interno más desarrollado.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, señaló el ministro ante una consulta realizada en redes sociales.

Además, agregó que el REPO vigente ya brinda respaldo suficiente, aunque aclaró que el equipo económico trabaja en otras alternativas a futuro. “Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina, al menos en lo que respecta a bonos soberanos”, explicó.

Milei respaldó la estrategia y ratificó que se cumplirán los vencimientos

Por su parte, el presidente Javier Milei también ratificó que el Gobierno conseguirá los fondos necesarios para cumplir con el pago de los vencimientos de deuda.

Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de cumplir”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales.

En ese sentido, Ámbito Financiero recordó que, durante una entrevista televisiva, Milei precisó: “Ya tenemos gran parte del cash y contamos con opciones de financiamiento. Solo de ofertas REPO de distintos bancos recibimos u$s7.000 millones, así que estamos tranquilos”.

