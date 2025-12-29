29 de diciembre de 2025
Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones

El descuento del Banco de la Nación Argentina abre una oportunidad inesperada para planificar vacaciones 2026 con beneficios, cuotas y promociones en todo el país.

 Por Analía Martín

El Banco de la Nación Argentina lanzó una estrategia integral para incentivar el turismo interno durante las vacaciones, combinando financiamiento, promociones y un descuento pensado para quienes buscan viajar sin desordenar el presupuesto familiar. La propuesta apunta a transformar la forma de pagar viajes dentro del país, con foco en el consumo planificado y accesible.

Impulso del consumo turístico en el país.
Planificación y financiamiento

El Banco de la Nación Argentina lanzó "Viajá +" para impulsar el consumo turístico en Argentina

En ese esquema, el Banco de la Nación Argentina aprovecha su alcance federal para incluir prestadores de todo el territorio. Más de 2.500 comercios adheridos permiten que cada destino tenga opciones concretas de ahorro. Esto impacta directamente en las economías regionales, fortaleciendo la temporada y ampliando la oferta para los viajeros.

COSTA MAR DEL PLATA
Banco de la Nación Argentina y cuotas sin interés

Uno de los puntos más valorados es el financiamiento en cuotas fijas y sin interés en hotelería, hosterías, alquiler de autos y agencias de viajes. También se suma un préstamo personal a sola firma, gestionable desde la app, pensado para cubrir gastos turísticos. La previsibilidad en los pagos se vuelve una ventaja clave en un contexto donde cuidar el bolsillo es prioridad.

Además, los beneficios se integran con el portal BNA Viajes, una plataforma que centraliza opciones y simplifica la búsqueda. Desde allí se pueden comparar propuestas y aprovechar promociones vigentes en destinos nacionales. La digitalización del proceso reduce intermediarios y tiempos, algo muy valorado por los usuarios.

presentación de viajá+
Gastronomía, balnearios y experiencias

El descuento también alcanza a consumos típicos de las vacaciones. Balnearios, restaurantes y productos regionales forman parte del circuito promocional, con reintegros y topes mensuales definidos. Esto permite disfrutar sin resignar experiencias, incluso en destinos tradicionales de verano.

El plan incluye:

  • Préstamo a sola firma: Con acceso exclusivo desde la aplicación “BNA+”, por un monto de hasta $ 5.000.000, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.
  • Balnearios: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.
  • Hotelería y hosterías: Hasta 12 cuotas sin interés.
  • Camino gastronómico: 20% de ahorro con tope de $ 10.000 por compra con MODO desde la app “BNA+”.
  • Productos regionales: 20% de ahorro con tope de $ 20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.
  • Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app “BNA+”.
  • Alquiler de auto: Hasta 12 cuotas sin interés.
  • Agencias de turismo: Hasta 12 cuotas sin interés.

Con un descuento bien segmentado y herramientas financieras concretas, la entidad se suma a los esfuerzos por fomentar el turismo local.

