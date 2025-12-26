Estas vacaciones, ahorrá en perfumerías con los increíbles descuentos que ofrece Banco Nación

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, el Banco Nación ofrece diversas promociones para quienes usan sus servicios diariamente. Ahora, la entidad anunció un descuento especial en perfumerías que permitirá ahorrar durante las vacaciones. En esta nota te contamos todos los detalles y cómo aprovecharlo.

perfumeria Perfumerías con descuentos de Banco Nación: ideal para estas vacaciones Banco Nación sorprende con descuentos sorprendentes en perfumerías para vacaciones 2026 El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en locales seleccionados, como Juleriaque. El listado completo de perfumerías participantes está disponible en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a productos favoritos y brindar un alivio económico a los compradores.

El beneficio estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 y podrá aprovecharse todos los días. El descuento se aplica directamente en la compra, sin límite de reintegro, y las compras pueden abonarse hasta en 6 cuotas sin interés.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de forma digital.

Si querés conocer todas las promociones que los bancos ofrecen este diciembre, hacé clic aquí y accedé a la información completa.