26 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Te puede ser útil

Estas vacaciones, ahorrá en perfumerías con los increíbles descuentos que ofrece Banco Nación

El Banco Nación lanzó un descuento especial en perfumerías para estas vacaciones. Descubrí cómo aprovecharlo y disfrutá de tus compras con beneficios.

Estas vacaciones, ahorrá en perfumerías con los increíbles descuentos que ofrece Banco Nación

Estas vacaciones, ahorrá en perfumerías con los increíbles descuentos que ofrece Banco Nación

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece diversas promociones para quienes usan sus servicios diariamente. Ahora, la entidad anunció un descuento especial en perfumerías que permitirá ahorrar durante las vacaciones. En esta nota te contamos todos los detalles y cómo aprovecharlo.

perfumeria
Perfumerías con descuentos de Banco Nación: ideal para estas vacaciones

Perfumerías con descuentos de Banco Nación: ideal para estas vacaciones

Banco Nación sorprende con descuentos sorprendentes en perfumerías para vacaciones 2026

El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en locales seleccionados, como Juleriaque. El listado completo de perfumerías participantes está disponible en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a productos favoritos y brindar un alivio económico a los compradores.

Lee además
Verano 2026: Qué se debe declarar al ingresar a Chile
Lo que tenés que saber

Verano 2026: Qué se debe declarar al ingresar a Chile
Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

El beneficio estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 y podrá aprovecharse todos los días. El descuento se aplica directamente en la compra, sin límite de reintegro, y las compras pueden abonarse hasta en 6 cuotas sin interés.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de forma digital.

Temas
Seguí leyendo

Vacaciones 2026: cuánto cuesta veranear en la Costa Atlántica y la comparación inevitable con Brasil

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Vacaciones 2026: cómo eligen destino los mendocinos y cuáles son sus prioridades

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de diciembre de 2025

People Analytics: cómo la analítica de datos impulsa el crecimiento de las empresas

Las ventas de Navidad 2025 registraron una leve mejora, impulsadas por el crédito y promociones

ANSES: quiénes cobran este viernes 26 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Los caños y bombas importadas desde China en el centro de la polémica en Vaca Muerta
Debate Importador

Vaca Muerta: la disputa por insumos importados desde China enfrenta a operadoras y fabricantes nacionales

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.
peligroso

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza

Grave accidente en alta montaña: un auto cayó al precipicio y dejó cuatro heridos.
Ocurrió en la Ruta 7

Grave accidente en alta montaña: un auto cayó al precipicio y dejó cuatro heridos

Paso Internacional Los Libertadores: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves.
Alta Montaña

Paso a Chile: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer.
Hubo varios heridos

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta. 
Episodio fatal

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta