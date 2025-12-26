ANSES: quiénes cobran este viernes 26 de diciembre de 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 26 de diciembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses (2) ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI ANSES: quiénes cobran este viernes 26 de diciembre de 2025 Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Diciembre - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026. Diciembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de diciembre, las terminaciones 4 y 5 podrán obtener este importe.

calendario anses png.png ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de diciembre ANSES: conocé el calendario de pagos completo para diciembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: 10 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de diciembre Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: 12 de diciembre

Documentos terminados en 4: 15 de diciembre

Documentos terminados en 5: 16 de diciembre

Documentos terminados en 6: 17 de diciembre

Documentos terminados en 7: 18 de diciembre

Documentos terminados en 8: 19 de diciembre

Documentos terminados en 9: 22 de diciembre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de diciembre

Documentos terminados en 1: 11 de diciembre

Documentos terminados en 2: 12 de diciembre

Documentos terminados en 3: 15 de diciembre

Documentos terminados en 4: 16 de diciembre

Documentos terminados en 5: 17 de diciembre

Documentos terminados en 6: 18 de diciembre

Documentos terminados en 7: 19 de diciembre

Documentos terminados en 8: 22 de diciembre

Documentos terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 19 de diciembre La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026

: todos los documentos desde el miércoles 10 de diciembre al 12 de enero de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de diciembre al 12 de enero de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero de 2026. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de diciembre Desempleo Plan 2 Noviembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de diciembre al 10 de este mismo mes. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.