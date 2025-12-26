26 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de diciembre de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de diciembre de 2025.

Foto: Pexels.

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Los aeropuerto emiten más pasajeros que los que reciben y crece el deficit por turismo
Balance 2025

Por qué el turismo argentino no despega: atraso del dólar, déficit y falta de inversión
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este jueves 25 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 25 de diciembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.485;
  • Para la venta a $1.505.
23 - DICIEMBRE - DÓLAR

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.481,68 para la compra;
  • A $1.482,27 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.522,70 para la compra;
  • A $1.533,28 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.852,50 para la compra;
  • A $1.917,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.650 para la compra;
  • En $1.750 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $626 para la compra;
  • A $1.597,24 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 24 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de diciembre de 2025

Del dogma al pragmatismo: Javier Milei recalibra el dólar para el 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 21 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Los caños y bombas importadas desde China en el centro de la polémica en Vaca Muerta
Debate Importador

Vaca Muerta: la disputa por insumos importados desde China enfrenta a operadoras y fabricantes nacionales

Las Más Leídas

Impulso del consumo turístico en el país.
Planificación y financiamiento

El Banco de la Nación Argentina lanzó "Viajá +" para impulsar el consumo turístico en Argentina

Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva.
preocupación y esperanza

El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

El Telekino acumula $900 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $900 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.
accidente vual

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú