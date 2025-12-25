25 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 25 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 25 de diciembre de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 25 de diciembre de 2025.

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 24 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 24 de diciembre de 2025
Dólares del colchón: la jugada audaz del Gobierno de Milei para reactivar la economía.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.485;
  • Para la venta a $1.505.
23 - DICIEMBRE - DÓLAR

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.481,68 para la compra;
  • A $1.482,27 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.522,70 para la compra;
  • A $1.533,28 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.852,50 para la compra;
  • A $1.917,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.650 para la compra;
  • En $1.750 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $626 para la compra;
  • A $1.597,24 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de diciembre de 2025

Del dogma al pragmatismo: Javier Milei recalibra el dólar para el 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 21 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre de 2025

Dólar con bandas móviles: qué anunció el Banco Central y cómo impacta en la economía diaria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Aumento en el menú de Navidad.
Alimentos y bebidas

Navidad más cara: el menú familiar subió hasta 44% en un año

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Angustia y esperanza por Juan Cruz Yacopini: masiva cadena de oración tras su grave accidente
En plena Ciudad

Angustia y esperanza por Juan Cruz Yacopini: masiva cadena de oración tras su grave accidente

Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en complejos aduaneros
Para tener en cuenta

Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en la Aduana

Otra fuerza política confirmó su pertenencia al oficialismo provincial.
Elecciones 2026

El otro partido, además del PRO, que se sumó a la alianza entre libertarios y radicales en Mendoza

El trágico hecho ocurrió esta mañana (Imagen ilustrativa)
Tragedia en Las Heras

Un hombre murió en un incendio de una vivienda en El Algarrobal: investigan si fue asesinado