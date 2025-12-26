People Analytics: cómo la analítica de datos impulsa el crecimiento de las empresas

En un mundo laboral cada vez más digitalizado y competitivo , los departamentos de Recursos Humanos de las empresas avanzan hacia modelos de gestión basados en datos , con el objetivo de optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones vinculadas al talento, en un contexto de cambios constantes en el mercado laboral .

Este cambio no se limita a la recopilación de información, sino que pone el foco en su análisis e interpretación . Este enfoque, conocido como People Analytics —también llamado HR Analytics o Workforce Analytics —, se consolidó como una herramienta estratégica para organizaciones de todos los tamaños.

People Analytics es la disciplina que utiliza métodos analíticos para recopilar, analizar e interpretar datos relacionados con las personas que forman parte de una organización. A diferencia de enfoques tradicionales basados en intuiciones o experiencias aisladas, esta metodología se apoya en información objetiva para comprender tendencias, patrones de comportamiento y relaciones entre diferentes variables del talento .

Este análisis abarca desde aspectos como la rotación de personal y la productividad, hasta el compromiso de los empleados, su satisfacción o incluso el impacto de la formación y desarrollo en los resultados organizacionales.

Por qué es importante para las empresas

La aplicación de People Analytics ofrece múltiples beneficios, entre los cuales destacan:

Toma de decisiones informadas: Permite que las decisiones de RRHH se basen en datos concretos en lugar de suposiciones, lo que mejora la alineación entre la gestión de personas y los objetivos estratégicos de la empresa.

Permite que las decisiones de RRHH se basen en datos concretos en lugar de suposiciones, lo que mejora la alineación entre la gestión de personas y los objetivos estratégicos de la empresa. Optimización de procesos: Facilita la mejora en procesos clave como reclutamiento, retención y formación, al identificar qué acciones funcionan mejor y cuáles requieren ajustes.

Facilita la mejora en procesos clave como reclutamiento, retención y formación, al identificar qué acciones funcionan mejor y cuáles requieren ajustes. Retención del talento: Ayuda a descubrir qué factores influyen en la permanencia de los empleados y permite diseñar políticas para reducir la rotación no deseada.

Ayuda a descubrir qué factores influyen en la permanencia de los empleados y permite diseñar políticas para reducir la rotación no deseada. Mejora de la productividad: A través del análisis de datos vinculados al desempeño, las empresas pueden detectar brechas de rendimiento y oportunidades de crecimiento.

A través del análisis de datos vinculados al desempeño, las empresas pueden detectar brechas de rendimiento y oportunidades de crecimiento. Mejor clima laboral: Al comprender las necesidades y motivaciones de los colaboradores, es posible implementar acciones que generen mayor satisfacción y compromiso.

En conjunto, estos beneficios permiten que el área de RRHH se convierta en un socio estratégico dentro de la organización, respaldando decisiones que impactan directamente en la eficiencia y en la competitividad.

image Las decisiones basadas en datos fortalecen la eficiencia y competitividad de las empresas.

Cómo se implementa en la práctica

La implementación de People Analytics implica varios pasos, como:

Definir objetivos claros: Determinar qué preguntas clave se quieren responder o qué problemas se buscan solucionar con los datos.

Determinar qué preguntas clave se quieren responder o qué problemas se buscan solucionar con los datos. Recopilar y centralizar datos: Utilizar diferentes fuentes (sistemas de gestión, evaluaciones, encuestas, indicadores de desempeño) para reunir información relevante.

Utilizar diferentes fuentes (sistemas de gestión, evaluaciones, encuestas, indicadores de desempeño) para reunir información relevante. Analizar e interpretar: Aplicar técnicas estadísticas y modelos de análisis que permitan extraer conclusiones accionables.

Aplicar técnicas estadísticas y modelos de análisis que permitan extraer conclusiones accionables. Transformar datos en acción: Traducir los insights obtenidos en decisiones concretas que impulsen la mejora continua de la gestión del talento.

Además, con el avance de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el campo ha ido evolucionando hacia lo que algunos llaman People Analytics 2.0, donde se pueden realizar predicciones más precisas sobre el comportamiento futuro del talento y modelar escenarios que ayudan a planificar estrategias de recursos humanos más robustas.

Empresas que implementan People Analytics en Argentina

Multinacionales con presencia en Argentina como Accenture están anunciando roles y proyectos que integran People Analytics y AI dentro para el capital humano.

Empresas de Software y consultoras locales de Mendoza, como Yam Capital Humano, que si bien no trabaja con herramientas de People Analytics, ofrece acceso directo al cliente a la base de datos, permitiendo la integración con People Analytics y Power BI, utilizando un servidor exclusivo para cada cliente. Esta importante función la distingue de la mayoría de las empresas del mercado, que hasta ahora no ofrecen esta posibilidad.

Hay una marcada tendencia en nuestro país a la utilización de la herramienta: un 65% de las empresas argentinas utiliza análisis de datos en alguno de sus procesos, sobre todo los involucrados al capital humano. Así lo remarcan estudios internacionales del sector, e instituciones locales como ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires).

Se remarca en estas investigaciones la importancia para el área de capital humano de cualquier empresa, el poder involucrarse aunque sea mínimamente en el mundo de People Analytics, al menos en su manejo básico. Lo ideal para cada organización es que capital humano tenga conocimientos generales de la herramienta y que se designe a un especialista encargado de la dirección, como sucede comúnmente en cualquier otra de las áreas como en reclutamiento y selección o compensaciones.

image People Analytics busca comprender mejor a las personas más allá de los números.

Un enfoque que humaniza la gestión

Más allá de los números, People Analytics busca entender mejor a las personas dentro de las organizaciones: cómo trabajan, qué los motiva y qué condiciones impulsan su productividad. Esto permite diseñar mejores políticas de bienestar, formación, evaluaciones y desarrollo profesional, promoviendo entornos de trabajo más saludables y productivos.

Para saber más en profundidad:

Gestión Capital Humano realiza periódicamente un Podcast con entrevistas relevantes acerca no sólo del capital humano, sino del mundo empresarial en general.

Recientemente se realizó un programa con Matías Sales, gerente de personas y cultura (People and Culture) de Ferroglobe PLC Argentina. Matías comenzó en 2002, gestionando datos de empleados durante una pasantía. Hoy lidera proyectos globales y asegura algo clave: para empezar en People Analytics, solo necesitás Excel y buenas preguntas.

En este programa se tocaron, entre otras, las siguientes aristas:

¿Cómo medir para gestionar procesos?,

¿Qué datos son realmente útiles para una organización?,

El dato es materia prima… pero la interpretación es el verdadero valor

¿Cuáles son algunas estrategias útiles para interpretar datos?

¿Cómo generar engagement con el negocio para que los datos se usen?,

Aprender a valorar lo cualitativo dentro del proceso (que es lo más importante)

Por Mariano Wiunkhaus, Analista de Marketing de Gestión Capital Humano.