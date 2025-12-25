25 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado interno

Navidad con menos juguetes: fuerte impacto del ajuste en el consumo

El consumo no logró recuperar la caída de meses anteriores, aunque hubo un repunte de último momento impulsado por descuentos y promociones.

Navidad con menos juguetes: fuerte impacto del ajuste en el consumo

Navidad con menos juguetes: fuerte impacto del ajuste en el consumo

Por Sitio Andino Economía

Las ventas de juguetes para esta Navidad sufrieron una caída del 6,9% en unidades respecto del 2024, informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

La entidad dijo que hubo un consumo más cauteloso en medio de hogares con menos ingresos.

Lee además
Imagen ilustrativa. Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.
peligroso

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza
Festejos de Navidad para los campeones del mundo.
Festejos de nochebuena

La Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial 2026

El presidente de la entidad, Matías Furió, dijo que igualmente diciembre superó las previsiones si se las compara con noviembre, mes en el que se había registrado una caída fuerte.

“En los días previos a Nochebuena se notó una mejora en la actividad, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses anteriores”, explicó Furió.

La cámara indicó que las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento resultaron claves para sostener parte de la actividad, sobre todo en compras de último momento.

Además, la baja de tasas de interés favoreció tanto a consumidores como a comercios, que pudieron ofrecer cuotas más accesibles.

El ticket promedio varió según el canal de venta del juguete

Tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron cerca del 95% de las transacciones, con una presencia prácticamente nula del efectivo.

Las ventas online, que representan aproximadamente el 25% del mercado, registró un volumen estable en comparación con el año anterior, sin mostrar crecimiento, de acuerdo con la CAIJ.

El ticket promedio varió según el tipo de canal de venta: en jugueterías de barrio se ubicó en torno a $19.000 por juguete, en supermercados rondó los $10.000 y en cadenas especializadas ascendió a aproximadamente $45.000.

Entre los rubros más demandados se ubican los juguetes didácticos para primera infancia, artículos para el aire libre, juegos de mesa familiares, sets de manualidades y muñecas.

También se destacó el crecimiento en la búsqueda y venta de peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples.

Temas
Seguí leyendo

Qué ver en Netflix en Navidad: series y películas destacadas para este 25 de diciembre

Papa León XIV: la Navidad nos impulsa a la solidaridad y la paz

Navidad más cara: el menú familiar subió hasta 44% en un año

Calor intenso, el pronóstico del tiempo para este jueves de Navidad en Mendoza

Navidad con corazón: historias reales de quienes encarnan a Papá Noel en Mendoza

El mensaje de Javier Milei por Navidad: anticipó más reformas y celebró la baja de la inflación

Pesebre de Navidad: qué representa, dónde colocarlo y figuras imprescindibles

Cuánto cuesta brindar en las fiestas: desde la sidra económica hasta los espumantes premium

LO QUE SE LEE AHORA
Impulso del consumo turístico en el país.
Planificación y financiamiento

El Banco de la Nación Argentina lanzó "Viajá +" para impulsar el consumo turístico en Argentina

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva.
preocupación y esperanza

El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.
accidente vual

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú

Imagen ilustrativa. Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.
peligroso

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza