25 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Qué cortes de carne fueron los más elegidos para celebrar Navidad y Año Nuevo

En un contexto de precios en alza, estos fueron los cortes de carne más elegidos por los mendocinos para las celebraciones de fin de año.

 Por Soledad Maturano

El consumo de carne y la evolución del precio de los distintos cortes volvieron a ocupar un lugar central en la previa de las fiestas de fin de año. En un contexto de compras más ajustadas, Sitio Andino indagó cuáles fueron los cortes más elegidos por los mendocinos para Navidad y Año Nuevo.

El precio de la carne presiona sobre el consumo

A lo largo del año, el consumo de carne se vio fuertemente afectado por el sostenido aumento de precios. Incluso en la antesala de las fiestas se registraron nuevas subas como, por ejemplo, en el asado. Días antes de las celebraciones, el asado de segunda se conseguía entre $14.000 y $14.500 el kilo, mientras que para las fiestas pasó a venderse entre $15.000 y $16.000. En el mismo período, el asado de primera pasó de $18.000 a $20.000 en promedio.

Se trata de un rubro que acumuló incrementos por encima de la inflación a lo largo del año. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna registró una suba interanual del 56,6% entre agosto de 2024 y agosto de 2025, muy por encima de la inflación medida por el INDEC, que en ese lapso fue del 33,6%.

El desfasaje se profundizó en los últimos meses: mientras el IPC de noviembre fue del 2,5% (y el de octubre del 2,3%), referentes del sector aseguran que la carne aumentó entre 20% y 25% en ese mismo período.

peceto navidad carne
El peceto fue uno de los cortes más vendidos para estas fiestas.

Los cortes más elegidos para las Fiestas 2026

Pese a este escenario, el consumo de carne se sostiene en fechas como Navidad y Año Nuevo, momentos que convocan a familias y amistades a compartir la mesa. En ese marco, surge la pregunta: ¿qué cortes fueron los más elegidos para las fiestas?

De acuerdo con información brindada a este medio por Granja Benedetti, hay opciones que se repiten año tras año y vuelven a posicionarse entre las más buscadas para las celebraciones familiares.

La elección varía según la fecha y el tipo de comida, pero se mantiene una marcada preferencia por platos clásicos, preparaciones elaboradas y cortes pensados para compartir.

Top 3: los cortes más elegidos para las fiestas

1. Peceto

El peceto encabeza el ranking, principalmente por su uso en el tradicional vitel toné, uno de los platos infaltables en la mesa del 24 de diciembre. Es un corte magro, rendidor y asociado a comidas frías y elaboradas.

2. Matambre

El matambre continúa entre los más pedidos, tanto para preparaciones al horno como arrollado. Su versatilidad y su presencia en recetas clásicas lo convierten en una opción habitual durante las fiestas.

3. Cortes especiales

Entre los cortes más elegidos también aparecen opciones como el filet, utilizados para comidas más puntuales o platos especiales.

asado fiestas fin de año
El asado es uno de los preferidos por los mendocinos para despedir el 2025

Pollo en Nochebuena y asado para despedir el año

Además de la carne vacuna, desde Granja Benedetti señalaron que el pollo relleno se mantiene como uno de los platos más elegidos para la Nochebuena.

En tanto, para el 31 de diciembre, la preferencia es clara: asado en general, sin distinción de cortes. Todo tipo de asado gana protagonismo para despedir el año con una comida típica y bien argentina.

