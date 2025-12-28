Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza

Con la llegada de enero , una gran cantidad de trabajadores inicia sus vacaciones de verano 2026 y muchas familias comienzan a indagar posibles destinos para descansar . En un contexto marcado por los altos costos y el deterioro del poder adquisitivo , cada vez más mendocinos optan por viajar dentro de la provincia como alternativa más accesible.

En este marco, Sitio Andino relevó distintos destinos turísticos de Mendoza , entre ellos Las Compuertas, Potrerillos, Valle de Uco, San Rafael y Malargüe , con el objetivo de conocer cuánto cuesta alquilar una cabaña durante esta temporada.

Para el relevamiento se tomó como referencia una plataforma digital que conecta viajeros con anfitriones que alquilan propiedades para estadías cortas. El cálculo se realizó sobre un promedio de siete noches , y en todos los casos los valores están expresados en dólares .

Potrerillos es uno de los destinos más atractivos de Mendoza para descansar en el verano

Entre las alternativas más económicas aparece una cabaña para dos personas en Las Compuertas, con piscina. Se trata de un loft con un dormitorio con cama doble, comedor, cocina y baño. El valor por siete noches es de US$396.

Potrerillos también se posiciona como uno de los destinos más elegidos por su tranquilidad, su entorno natural y por ofrecer temperaturas más agradables que la ciudad. En la zona de Las Vegas, una cabaña para cuatro personas, con cocina completa, comedor, dos dormitorios, baño y pileta, tiene un valor de US$335 por siete noches. Además, cuenta con wifi y televisor.

A metros del lago Potrerillos, ideal para quienes buscan deportes de aventura, se ofrece otra cabaña para cuatro personas con dos dormitorios, cocina, comedor, wifi y TV, a US$507 por siete noches.

Si bien estos valores corresponden a opciones accesibles, existen alojamientos que superan los US$600, según el estado de la propiedad, la capacidad y la cercanía a puntos estratégicos.

Valle de Uco: naturaleza, bodegas y turismo gastronómico

image Valle de Uco combina viñedos, montaña y tranquilidad

El Valle de Uco es otro de los destinos que concentra gran interés durante el verano. En Tunuyán, por ejemplo, una cabaña para familias de hasta cuatro integrantes se ofrece a US$401 por siete noches. La propuesta se destaca por su cercanía a bodegas, y por incluir opciones de traslados, visitas guiadas y gastronomía local.

Otra alternativa en Tunuyán es el Manzano Histórico, un entorno rodeado de naturaleza, montañas y arroyos, ideal para realizar trekking, cabalgatas y pesca. El complejo se encuentra a pocos minutos de bodegas y restaurantes y el precio ronda los US$478 por siete noches.

En San Carlos, más precisamente en La Consulta, una cabaña para cuatro personas con dos dormitorios, baño completo, cocina, amplio espacio al aire libre y vistas panorámicas se consigue por US$504.

En esta zona, los valores pueden variar considerablemente: algunas opciones alcanzan los US$641, mientras que otras se encuentran desde US$350, según prestaciones y ubicación.

San Rafael, un destino con precios más elevados

image San Rafael es uno de los destinos más caros

San Rafael suele ser uno de los destinos más elegidos, tanto por mendocinos como por turistas de todo el país. En este caso, los precios resultan más elevados:

US$948 por siete noches : complejo de seis cabañas de 100 m², ubicadas cerca de Valle Grande, con dos habitaciones, dos baños, cocina, living, pileta climatizada y sala de juegos.

: complejo de seis cabañas de 100 m², ubicadas cerca de Valle Grande, con dos habitaciones, dos baños, cocina, living, pileta climatizada y sala de juegos. US$612 por siete noches : cabañas cercanas al centro y al Laberinto de Borges, con capacidad para hasta cinco personas, amplio espacio verde y gran piscina.

: cabañas cercanas al centro y al Laberinto de Borges, con capacidad para hasta cinco personas, amplio espacio verde y gran piscina. US$640 por siete noches: cabañas para hasta cinco huéspedes, con vista a la montaña y los viñedos, piscina, cocina y baño completo.

Si bien predominan tarifas más altas, también existen opciones más económicas, pensadas para menor cantidad de personas y sin pileta.

Malargüe: tranquilidad y tarifas más elevadas

Malargüe se destaca por su calma y paisajes naturales, aunque también presenta precios más elevados en alojamiento, por ejemplo:

US$692 : cabañas de dos y tres ambientes, cálidas y luminosas, equipadas para alojar entre 2 y 8 personas .

: cabañas de dos y tres ambientes, cálidas y luminosas, equipadas para alojar entre . US$844 : alojamiento céntrico, totalmente equipado, wifi, smart TV, cocinas completas, cocheras techadas, quincho, parrillas, juegos infantiles y piscina.

: alojamiento céntrico, totalmente equipado, wifi, smart TV, cocinas completas, cocheras techadas, quincho, parrillas, juegos infantiles y piscina. US$641: cabaña para cinco personas, a cinco minutos del centro, con amplio parque, juegos para niños, parrilla interior, horno, calefacción a leña, wifi y servicios completos.

En definitiva, vacacionar dentro de Mendoza se presenta como una alternativa más accesible frente a los costos que implica viajar a la Costa u otros destinos tradicionales de esta época. Si bien los precios varían según la zona y los servicios, la provincia ofrece una amplia variedad de opciones que combinan naturaleza, tranquilidad y propuestas turísticas.