28 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile

Con la llegada del verano, muchos mendocinos planean viajar a Chile. Mirá cuál es el formulario obligatorio, cómo completarlo y evitá demoras en la frontera.

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile
Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile
Por Sitio Andino Sociedad

Con la llegada del verano, muchos mendocinos empiezan a planificar sus vacaciones en el vecino país de Chile. En esta nota te contamos qué formulario es obligatorio, cómo completarlo y qué requisitos debés cumplir para ingresar sin demoras ni inconvenientes fronterizos actuales.

vacaciones, maleta
Cruzar a Chile desde Argentina: qué formulario debés presentar

Cruzar a Chile desde Argentina: qué formulario debés presentar

El formulario que tenés que completar sí o sí para ingresar a Chile

Según la información oficial, el formulario obligatorio para ingresar a Chile es la Declaración Jurada conjunta de Aduana y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Lee además
Buen tiempo y cruce internacional habilitado, este domingo 28 de diciembre.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 28 de diciembre
El sábado se registraron algunas demoras en el cruce internacional.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 28 de diciembre

Este documento puede completarse de manera online a través del portal web del SAG. Allí, además de consignar los datos personales, el viajero debe declarar bajo juramento los productos de origen vegetal y animal, mercancías y dinero que transporta en su equipaje o en el medio de transporte con el que ingresa al país.

El trámite es gratuito, personal e individual, tiene validez únicamente para la fecha de ingreso y puede realizarse hasta 24 horas antes de llegar a Chile, lo que permite agilizar el control en la frontera.

En caso de no completar la declaración digital, también se puede imprimir el formulario y completarlo a mano, ya sea antes del viaje o directamente en el aeropuerto o en el paso fronterizo habilitado. No cumplir con este requisito puede derivar en sanciones y multas de distintos montos.

¿Viajás a Chile este verano 2026? Conocé qué documentación del auto necesitás para cruzar la frontera por vía terrestre sin demoras.

Temas
Seguí leyendo

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos

Tras activar un "pulmón" de estacionamiento, se descomprime el tránsito en el Paso a Chile

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 27 de diciembre 2025

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de diciembre

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio

Paso a Chile: habilitan paradores en Los Penitentes y Uspallata para aliviar el tránsito

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 26 de diciembre 2025

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de diciembre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de diciembre

Las Más Leídas

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas
Destino ideal

El pueblo de Río Negro que pasa desapercibido pero tiene las mejores playas

El Instituto Provincial de la Vivienda lanzó el programa Mi Escritura, para escriturar viviendas con valores reducidos.
Sacate todas las dudas

¿Cuánto cuesta escriturar una casa del IPV?

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos
Turismo

Cuánto puedo comprar en Chile y traer a Argentina sin pagar impuestos

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados
De alto impacto

Amplio operativo policial en Las Heras: 10 detenidos y vehículos secuestrados

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza.
Cómo recibir el 2026

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza