Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile

Con la llegada del verano , muchos mendocinos empiezan a planificar sus vacaciones en el vecino país de Chile . En esta nota te contamos qué formulario es obligatorio, cómo completarlo y qué requisitos debés cumplir para ingresar sin demoras ni inconvenientes fronterizos actuales.

Según la información oficial, el formulario obligatorio para ingresar a Chile es la Declaración Jurada conjunta de Aduana y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) .

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 28 de diciembre

Este documento puede completarse de manera online a través del portal web del SAG . Allí, además de consignar los datos personales, el viajero debe declarar bajo juramento los productos de origen vegetal y animal, mercancías y dinero que transporta en su equipaje o en el medio de transporte con el que ingresa al país.

El trámite es gratuito, personal e individual , tiene validez únicamente para la fecha de ingreso y puede realizarse hasta 24 horas antes de llegar a Chile , lo que permite agilizar el control en la frontera.

En caso de no completar la declaración digital, también se puede imprimir el formulario y completarlo a mano, ya sea antes del viaje o directamente en el aeropuerto o en el paso fronterizo habilitado. No cumplir con este requisito puede derivar en sanciones y multas de distintos montos.

¿Viajás a Chile este verano 2026? Conocé qué documentación del auto necesitás para cruzar la frontera por vía terrestre sin demoras.