Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile

Con la llegada del verano, muchos mendocinos empiezan a planificar sus vacaciones en el vecino país de Chile. En esta nota te contamos qué formulario es obligatorio, cómo completarlo y qué requisitos debés cumplir para ingresar sin demoras ni inconvenientes fronterizos actuales.
El formulario que tenés que completar sí o sí para ingresar a Chile
Según la información oficial, el formulario obligatorio para ingresar a Chile es la Declaración Jurada conjunta de Aduana y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Este documento puede completarse de manera online a través del portal web del SAG. Allí, además de consignar los datos personales, el viajero debe declarar bajo juramento los productos de origen vegetal y animal, mercancías y dinero que transporta en su equipaje o en el medio de transporte con el que ingresa al país.
El trámite es gratuito, personal e individual, tiene validez únicamente para la fecha de ingreso y puede realizarse hasta 24 horas antes de llegar a Chile, lo que permite agilizar el control en la frontera.
En caso de no completar la declaración digital, también se puede imprimir el formulario y completarlo a mano, ya sea antes del viaje o directamente en el aeropuerto o en el paso fronterizo habilitado. No cumplir con este requisito puede derivar en sanciones y multas de distintos montos.