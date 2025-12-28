Calor extremo y tormentas con posible granizo: el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 28 de diciembre una jornada muy calurosa, con poca nubosidad durante gran parte del día y un aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche.
Altas temperaturas, Zonda leve en un departamento y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, algunas localmente fuertes. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
En alta montaña, el cielo se presentará con poca nubosidad, aunque hacia la tarde/noche aumentará la cobertura con precipitaciones aisladas y condiciones ventosas.
Según el informe oficial, entre las 16 y las 20 se registrará viento Zonda leve en el sur de Malargüe. Además, desde las 17 hasta las 22 soplará viento del noreste, afectando principalmente la zona Este y Sur, con intensidad débil a moderada, pero más fuerte en la franja Este de la provincia.
Luego, por efecto de las tormentas, se espera una rotación del viento entre la medianoche y las 4 del lunes, con circulación leve a moderada, comenzando desde el noroeste y extendiéndose al Norte, Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y posiblemente al Sur provincial.
La inestabilidad estará presente desde la madrugada (alrededor de las 5) en el extremo noreste, especialmente en La Paz, desplazándose durante la mañana hacia Santa Rosa. A partir de las 18–19, el Gran Mendoza será el principal foco de tormentas, que luego se extenderán al Valle de Uco y la zona Este.
No se descarta la caída de granizo, especialmente en el Este provincial y en el límite con San Juan, donde las tormentas podrían ser localmente severas desde las 23 y durante la madrugada del lunes.
La temperatura mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que la máxima promedio rondará los 34°C.