Calor extremo y tormentas con posible granizo: el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 28 de diciembre una jornada muy calurosa , con poca nubosidad durante gran parte del día y un aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche .

En alta montaña , el cielo se presentará con poca nubosidad , aunque hacia la tarde/noche aumentará la cobertura con precipitaciones aisladas y condiciones ventosas .

Según el informe oficial, entre las 16 y las 20 se registrará viento Zonda leve en el sur de Malargüe . Además, desde las 17 hasta las 22 soplará viento del noreste , afectando principalmente la zona Este y Sur , con intensidad débil a moderada , pero más fuerte en la franja Este de la provincia.

Luego, por efecto de las tormentas , se espera una rotación del viento entre la medianoche y las 4 del lunes , con circulación leve a moderada , comenzando desde el noroeste y extendiéndose al Norte, Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y posiblemente al Sur provincial.

La inestabilidad estará presente desde la madrugada (alrededor de las 5) en el extremo noreste, especialmente en La Paz, desplazándose durante la mañana hacia Santa Rosa. A partir de las 18–19, el Gran Mendoza será el principal foco de tormentas, que luego se extenderán al Valle de Uco y la zona Este.

No se descarta la caída de granizo, especialmente en el Este provincial y en el límite con San Juan, donde las tormentas podrían ser localmente severas desde las 23 y durante la madrugada del lunes.

La temperatura mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que la máxima promedio rondará los 34°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza