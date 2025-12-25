Calor intenso, el pronóstico del tiempo para este jueves de Navidad en Mendoza

Se viene una jornada muy calurosa este jueves navideño en Mendoza. Foto: Yemel Fil

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 25 de diciembre, feriado por Navidad, una jornada muy calurosa, con cielo despejado y vientos moderados del noreste. Además, no se han previsto tormentas.

Según el informe oficial, desde las 12 se espera circulación de viento leve de norte a sur, que afectará de manera general a toda la provincia y, en el caso de La Paz, podría extenderse incluso hasta la madrugada del viernes.

Durante toda la jornada, el tiempo se mantendrá estable, sin probabilidad de precipitaciones tanto en el llano como en la alta montaña. En cordillera se prevé tiempo estable, con cielo completamente despejado y sin fenómenos de relevancia.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 18°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia se ubicará en torno a los 22°C. La máxima promedio rondará los 33°C, con picos de hasta 36°C.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg En algunos sectores, la máxima alcanzará los 36 grados centígrados. Foto: Yemel Fil El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Viernes 26 de diciembre: jornada muy calurosa e inestable , con tormentas hacia la noche y vientos moderados del noreste . Durante la tarde se registrará circulación de viento norte en la zona Este, el Gran Mendoza, el Sur y el Valle de Uco , con mayor intensidad en La Paz . Además, se espera viento Zonda fuerte en Malargüe , el sur de Malargüe y la precordillera Sur , con posible extensión al sur de San Rafael , con ráfagas que podrían superar los 50 km/h . Las tormentas nocturnas podrían extenderse hasta la madrugada, con probabilidad de granizo , especialmente en el Este provincial . Máxima: 34°C (con picos de 37°C) | Mínima: 18–22°C .

jornada , con y . Durante la tarde se registrará en la , con mayor intensidad en . Además, se espera en , el y la , con posible extensión al , con ráfagas que podrían superar los . Las podrían extenderse hasta la madrugada, con , especialmente en el . . Sábado 27 de diciembre: jornada parcialmente nublada , ventosa y con descenso de la temperatura . Se esperan vientos moderados del sector sur y Zonda en Malargüe . Máxima: 31°C | Mínima: 23°C.

jornada , y con . Se esperan y . Domingo 28 de diciembre: día muy caluroso e inestable, con nubosidad variable y vientos moderados del sector norte. Máxima: 35°C | Mínima: 19°C.