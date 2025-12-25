Calor intenso, el pronóstico del tiempo para este jueves de Navidad en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 25 de diciembre, feriado por Navidad, una jornada muy calurosa, con cielo despejado y vientos moderados del noreste. Además, no se han previsto tormentas.
La jornada estará marcada por las altas temperaturas, sin tormentas. Hacia el fin de semana se esperan cambios en las condiciones. Qué dice el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 25 de diciembre, feriado por Navidad, una jornada muy calurosa, con cielo despejado y vientos moderados del noreste. Además, no se han previsto tormentas.
Según el informe oficial, desde las 12 se espera circulación de viento leve de norte a sur, que afectará de manera general a toda la provincia y, en el caso de La Paz, podría extenderse incluso hasta la madrugada del viernes.
Durante toda la jornada, el tiempo se mantendrá estable, sin probabilidad de precipitaciones tanto en el llano como en la alta montaña. En cordillera se prevé tiempo estable, con cielo completamente despejado y sin fenómenos de relevancia.
En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 18°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia se ubicará en torno a los 22°C. La máxima promedio rondará los 33°C, con picos de hasta 36°C.