¿Mesa adentro o afuera? El pronóstico para la Nochebuena y Navidad en Mendoza

La gran incógnita sobre cómo estará el tiempo el 24 de diciembre tiene una respuesta definida, aunque con recaudos. La palabra del meteorólogo Mariano García.

¿Mesa adentro o afuera? El pronóstico para la Nochebuena y Navidad en Mendoza. Imagen generada con IA

 Por Natalia Mantineo

La gran incógnita de cada Nochebuena y Navidad, respecto a cómo estará el tiempo durante esas jornadas, parece tener una respuesta definida, aunque con ciertos recaudos. Según el meteorólogo Mariano García, los mendocinos tendrán días de calor intenso y una ligera inestabilidad que obligará a estar atentos antes de armar la mesa.

Navidad: el pronóstico anticipa jornadas de intenso calor, pero con mucha inestabilidad.

Nochebuena y Navidad: con calor sofocante

Para el 24 de diciembre se espera un día típico de verano. "El sol será el protagonista durante gran parte de la jornada, impulsando el termómetro hasta una máxima que rondará los 35°. Será un día ideal para quienes puedan disfrutar de la pileta, pero también de mucha precaución con la hidratación", expresó a Sitio Andino, el meteorólogo Mariano García.

El jueves 25 de diciembre, Navidad, se mantienen las condiciones, con una mínima que rondará los 18° y la máxima trepará a los 35°. Continúa la inestabilidad.

¿Mesa adentro o mesa afuera? Las zonas con mayor riesgo

La clave de la jornada del 24 de diciembre estará en la inestabilidad que se desarrollará hacia la tarde y tarde/noche. Según García, existen probabilidades de chaparrones aislados en franjas horarias específicas.

Si bien se recomienda cenar afuera, lo ideal sería armar la mesa tarde.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar estas precipitaciones son:

  • Precordillera (del lado este).

  • Departamentos del Este mendocino.

  • Valle de Uco.

A pesar de la amenaza de lluvia, el especialista trae tranquilidad para el momento del brindis: "Es poco probable que pase a mayores", afirmó García.

Frente a esto, el especialista recomendó: "Se puede cenar afuera, pero la estrategia será la paciencia. Lo ideal es armar la mesa tarde, cerca de la hora de la cena, y evitar hacerlo temprano para no ser sorprendidos por algún chaparrón pasajero durante la tarde".

