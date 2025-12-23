23 de diciembre de 2025
{}
Caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con vientos moderados del sector sur. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 23 de diciembre una jornada de tiempo calurosa con vientos moderados del sector sur. En cordillera estará poco nuboso.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 34 grados y la mínima a los 18 grados.

Verano, parque central, calor, ola de, temperaturas altas, clima, tiempo caluroso
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el miércoles 24 de diciembre, el tiempo seguirá caluroso con vientos moderados del sector sur. La temperatura máxima sería de 35 grados y la mínima de 23 grados.
  • El jueves 25 de diciembre, la provincia vivirá una jornada de calor agobiante. La máxima rozaría los 38 grados y la mínima los 24 grados.
