Caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de diciembre en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 23 de diciembre una jornada de tiempo calurosa con vientos moderados del sector sur. En cordillera estará poco nuboso.
23 de diciembre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con vientos moderados del sector sur. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 34 grados y la mínima a los 18 grados.