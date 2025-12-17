17 de diciembre de 2025
{}
Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 17 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 17 de diciembre una jornada de tiempo caluroso y algo nublado. Habrá inestabilidad hacia la noche.

Asimismo, precisaron que se prevén tormentas en el Sur provincial, acompañadas por vientos leves del noreste.

Se estima que la temperatura máxima ronde los 35 grados y la mínima los 18 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Jueves 18 de diciembre: persistirá el calor, con cielo algo nublado e inestabilidad nocturna. Los vientos serán leves del sector sur, rotando al noreste, y continuarán las tormentas en el Sur. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.
  • Viernes 19 de diciembre: el cierre de la semana llegará con descenso de la temperatura, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector sur. Máxima: 32°C | Mínima: 20°C.

