Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 17 de diciembre en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 17 de diciembre una jornada de tiempo caluroso y algo nublado. Habrá inestabilidad hacia la noche.
17 de diciembre de 2025
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 17 de diciembre una jornada de tiempo caluroso y algo nublado. Habrá inestabilidad hacia la noche.
Asimismo, precisaron que se prevén tormentas en el Sur provincial, acompañadas por vientos leves del noreste.
Se estima que la temperatura máxima ronde los 35 grados y la mínima los 18 grados.