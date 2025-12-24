24 de diciembre de 2025
¿Mesa afuera o mesa adentro?: el pronóstico del tiempo para este 24 de diciembre en Mendoza

Conocé como se presentará el tiempo en la provincia de Mendoza para este jueves de nochebuena en vísperas de Navidad.

El tiempo en la provincia de Mendoza este miércoles 24 de diciembre.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 24 de diciembre en la provincia de Mendoza una jornada con nubosidad variable, desde la madrugada e inestabilidad, con probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, zona Este y Gran Mendoza, especialmente hasta las 13:00 horas. Luego, hacia las 16:00 horas, el cielo se presentará seminublado en Malargüe, y el resto de la provincia en general con buen tiempo y cielo despejado hacia la tarde y noche.

Correrá vientos leves y moderados del sector norte, entre las 8:00 y las 22:00 horas, afectando toda la provincia. En la franja Este, el viento será más moderado, con intensidades entre 35 y 40 km/h durante la tarde. En La Paz, podría continuar hasta la madrugada del día siguiente. En Alta Montaña el cielo despejado durante todo el día.

Temperatura promedio en el llano

  • Mínima: 15°C (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco).
  • Mínima (resto de la provincia): 21°C.
  • Máxima promedio provincial: 33°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el día jueves 25 de diciembre se aguarda una jornada muy calurosa y algo nublado con vientos moderados del noreste. Se espera buen tiempo en general, sin indicios de tormentas. Cielo completamente despejado tanto en el llano como en toda la alta montaña. La temperatura máxima rondará los 37ºC mientras que la mínima oscilará los 20ºC.
  • El viernes 26 de diciembre, por su parte, se espera un día muy caluroso e inestable, con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Máxima: 37°C | Mínima: 22°C
  • Por su parte, el sábado 27 de diciembre el tiempo indica un cielo parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en Malargue. Máxima: 31°C | Mínima: 23°C
  • El domingo 28 de diciembre se anuncia una jornada muy calurosa e inestable, con nubosidad variable, vientos moderados del sector norte. Máxima: 35°C | Mínima: 19°C
