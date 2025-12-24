¿Mesa afuera o mesa adentro?: el pronóstico del tiempo para este 24 de diciembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 24 de diciembre en la provincia de Mendoza una jornada con nubosidad variable, desde la madrugada e inestabilidad, con probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, zona Este y Gran Mendoza, especialmente hasta las 13:00 horas. Luego, hacia las 16:00 horas, el cielo se presentará seminublado en Malargüe, y el resto de la provincia en general con buen tiempo y cielo despejado hacia la tarde y noche.