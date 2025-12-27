27 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El clima

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 27 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará ventosa con descenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Seguirá el calor en Mendoza, pero bajará un poco la temperatura.

Foto: Yemel Fil

En el Gran Mendoza, el cielo amanecerá seminublado, pero se despeja a partir de las 13 y se mantiene cielo despejado en el resto del territorio provincial durante toda la jornada. No se prevén tormentas.

Por su parte, el viento será leve desde el este hacia el oeste, en zonas Este y Sur, entre las 14 y las 23. Se prevé la posibilidad de que baje Viento Zonda leve en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20.

En alta montaña, el cielo despejado toda la jornada.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 33 grados centígrados y la mínima a los 23°.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Por su parte, el día domingo 28 de diciembre, el viento será de leve a moderado desde el noreste, afectando zona Este y zona Sur entre las 17 y las 22. Habrá Viento Zonda leve en el Sur de Malargüe entre las 16 y las 20. Durante la formación de tormentas, el viento rotará hacia el noroeste aproximadamente desde las 23 o medianoche, manteniéndose leve a moderado hasta las 3 del lunes. El cielo estará despejado durante la mañana. A partir de las 18, inicia la convección sobre el Gran Mendoza y se extiende hacia zona Este con tormentas intensas y posible caída de granizo. Esta actividad se mantendría hasta la 1 del lunes. En simultáneo, se prevén tormentas de similares características en San Juan desde las 21. Se estima que la temperatura máxima ronde los 34 grados y la mínima los 21 grados.
  • Mientras tanto, el día lunes 29 de diciembre se espera un día muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Máxima: 37 grados y mínima de 22 grados.
  • El martes 30 de diciembre será muy caluroso el día con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Máxima: 37 grados y mínima de 23 grados.
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de diciembre

