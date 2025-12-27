27 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cómo recibir el 2026

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza

Tras una Nochebuena estable, la llegada del Año Nuevo presenta mayores desafíos meteorológicos. Las recomendaciones del meteorólogo Mariano García.

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza.

Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

Se acerca el festejo de Año Nuevo y la gran incógnita es ¿mesa adentro o afuera? en la provincia de Mendoza. Según el pronóstico extendido del meteorólogo Mariano García, la situación para el próximo 31 de diciembre presenta similitudes con la Navidad, aunque con un margen de incertidumbre que obliga a los anfitriones a mantenerse alertas.

De acuerdo con lo referido por el especialista, la jornada estará marcada por el ingreso de un pulso de aire frío desde el sector sur durante las horas de la tarde. Este fenómeno generará un ambiente inestable en gran parte de la provincia, con una temperatura máxima que se ubicará cerca de los 33 grados.

Lee además
La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos
Medidas

La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos
Por qué limpiar la casa antes de Año Nuevo puede es una práctica poderosa de renovación y bienestar
Ritual de renovación

Por qué limpiar la casa antes de Año Nuevo puede es una práctica poderosa de renovación y bienestar
brindis.jpg
Año Nuevo, con alertas: recomiendan armar la mesa lo más tarde posible.

Año Nuevo, con alertas: recomiendan armar la mesa lo más tarde posible.

Año Nuevo: tormentas aisladas y alivio térmico

La mayor preocupación de las familias radica en el horario de las precipitaciones. En este sentido, García trajo cierta tranquilidad al señalar que, "si bien no hay consenso total entre los modelos meteorológicos, la tendencia mayoritaria es favorable para el festejo nocturno".

"La mayoría de los modelos dan las tormentas para antes de las 20, lo que dejaría, nuevamente, buen tiempo para la cena y el brindis", explicó el meteorólogo. De cumplirse esta proyección, Mendoza repetiría el patrón de la Nochebuena, donde la inestabilidad se disipó justo a tiempo para la celebración.

No obstante, García advirtió que esta situación es "un poco más delicada" que la vivida la semana pasada. Existe un modelo minoritario que sugiere un panorama más complejo, con probabilidades de viento Zonda y tormentas en la franja horaria de las 20 y las 22.

Aunque este escenario es considerado el menos probable por el momento, su existencia impide dar una garantía absoluta. "Es un 'mesa afuera' para el brindis, pero hay que estar atentos al pronóstico porque puede cambiar", recomendó el experto.

navidad, año nuevo, comida, cena.jpg
Recomiendan armar la mesa afuera, pero hay que estar atentos hasta última hora.

Recomiendan armar la mesa afuera, pero hay que estar atentos hasta última hora.

Recomendaciones para Año Nuevo

Ante la posibilidad de chaparrones o tormentas aisladas durante la tarde y las primeras horas de la noche, se sugiere:

  • Monitorear el radar meteorológico durante el transcurso de la tarde.

  • Tener un plan de contingencia o espacio techado disponible, dada la inestabilidad prevista.

  • Aprovechar el descenso de temperatura que traerá el aire frío tras una tarde calurosa, lo que propiciará una noche agradable para quienes decidan cenar al aire libre.

Temas
Seguí leyendo

Cuánto cuesta brindar en las fiestas: desde la sidra económica hasta los espumantes premium

Navidad y Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza

Sidra, la bebida popular de las fiestas: del trabajo en la finca al brindis final

Navidad y Año Nuevo: cuándo cierran y abren las estaciones de servicio de Mendoza

Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza

Cuando las Fiestas duelen: duelo, soledad y tensiones en las cenas de fin de año

Ideas de looks frescos y cómodos para Navidad en Nochebuena en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de diciembre

Las Más Leídas

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
para tener en cuenta

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos
Cómo está hoy el predio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos

A diferencia de las elecciones de octubre, en los municipios que se votará en febrero, el PJ irá divido 
Ruptura

Elecciones municipales en Mendoza: el PJ se divide y el kirchnerismo va con candidatos propios

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla video
Legado Piazzolla

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026
ANSES

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026