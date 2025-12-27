Mesa adentro o afuera en Año Nuevo: así estará el tiempo en Mendoza.

Se acerca el festejo de Año Nuevo y la gran incógnita es ¿mesa adentro o afuera? en la provincia de Mendoza . Según el pronóstico extendido del meteorólogo Mariano García , la situación para el próximo 31 de diciembre presenta similitudes con la Navidad , aunque con un margen de incertidumbre que obliga a los anfitriones a mantenerse alertas.

De acuerdo con lo referido por el especialista, la jornada estará marcada por el ingreso de un pulso de aire frío desde el sector sur durante las horas de la tarde. Este fenómeno generará un ambiente inestable en gran parte de la provincia, con una temperatura máxima que se ubicará cerca de los 33 grados .

La mayor preocupación de las familias radica en el horario de las precipitaciones. En este sentido, García trajo cierta tranquilidad al señalar que, "si bien no hay consenso total entre los modelos meteorológicos, la tendencia mayoritaria es favorable para el festejo nocturno".

Año Nuevo, con alertas: recomiendan armar la mesa lo más tarde posible.

"La mayoría de los modelos dan las tormentas para antes de las 20, lo que dejaría, nuevamente, buen tiempo para la cena y el brindis", explicó el meteorólogo. De cumplirse esta proyección, Mendoza repetiría el patrón de la Nochebuena, donde la inestabilidad se disipó justo a tiempo para la celebración.

No obstante, García advirtió que esta situación es "un poco más delicada" que la vivida la semana pasada. Existe un modelo minoritario que sugiere un panorama más complejo, con probabilidades de viento Zonda y tormentas en la franja horaria de las 20 y las 22.

Aunque este escenario es considerado el menos probable por el momento, su existencia impide dar una garantía absoluta. "Es un 'mesa afuera' para el brindis, pero hay que estar atentos al pronóstico porque puede cambiar", recomendó el experto.

navidad, año nuevo, comida, cena.jpg Recomiendan armar la mesa afuera, pero hay que estar atentos hasta última hora. Foto: Freepix

Recomendaciones para Año Nuevo

Ante la posibilidad de chaparrones o tormentas aisladas durante la tarde y las primeras horas de la noche, se sugiere: