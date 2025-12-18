18 de diciembre de 2025
Ideas de looks frescos y cómodos para Navidad en Nochebuena en Mendoza

Con calor intenso y espíritu festivo, la Navidad y el Año Nuevo invitan a elegir prendas livianas, colores en tendencia y estilos cómodos para celebrar sin sofocarse.

 Por Analía Martín

La Navidad en Mendoza suele vivirse entre altas temperaturas, reuniones familiares y cenas que se extienden hasta la madrugada. Para esta Nochebuena, con una máxima prevista de 33 °C, el desafío pasa por encontrar un look que combine frescura, comodidad y un guiño festivo, sin resignar estilo. Las tendencias 2025 aportan opciones versátiles, pensadas para disfrutar sin incomodidades.

Navidad en Mendoza: vestir con calor extremo

En contextos de calor intenso, priorizar telas naturales y cortes amplios no es una moda, sino una necesidad. El lino, el algodón y la seda permiten que la piel respire y evitan la sensación de agobio durante largas horas. En Mendoza, donde muchas celebraciones son al aire libre, estos materiales se vuelven aliados clave para transitar la noche con comodidad y elegancia.

Los tonos claros también juegan a favor: reflejan el sol, aportan frescura visual y se adaptan al clima festivo sin caer en excesos. Beige, blanco roto, verde musgo o amarillo mantequilla dominan la paleta de este verano.

total look lino y vestido de satén o seda
Looks para esta Navidad y Año Nuevo con los cuales estar cómoda y fresca

Looks para esta Navidad y Año Nuevo con los cuales estar cómoda y fresca

Looks frescos y cómodos que marcan tendencia

Entre las propuestas más elegidas para esta Navidad aparecen los conjuntos de lino en total look, especialmente con pantalones palazzo y chalecos sastreros. Son prácticos, modernos y fáciles de adaptar según el plan. Se combinan bien con sandalias planas, chatitas de cuero o calzado tipo birkenstock para un aire relajado.

Otra opción fuerte son los vestidos midi o largos de satén o seda, como el clásico slip dress. En tonos champán, cobre o rosa vibrante, aportan elegancia sin sumar capas innecesarias. Un tip bien mendocino es sumar una camisa de lino blanca o un kimono liviano para cuando baja el sol y corre algo de brisa.

Boho chic y alternativas al vestido

El estilo boho chic vuelve con fuerza sobre el cierre del 2025 y dialoga a la perfección con el paisaje local de viñedos y jardines. Vestidos largos con volados, faldas globo y crop tops básicos se imponen, acompañados por accesorios de rafia o yute y sandalias de tiras finas.

vestido boho chic y bermudas sastreras
Navidad y Año Nuevo | Informal no quiere decir menos vistoso

Navidad y Año Nuevo | Informal no quiere decir menos vistoso

Para quienes prefieren evitar vestidos, las bermudas sastreras largas son una gran alternativa. Combinadas con tops asimétricos, en tonos tierra, verde esmeralda o borgoña, logran un look fresco con espíritu navideño y un toque sofisticado.

Claves para la Nochebuena en Mendoza:

  • Telas livianas como lino, algodón, seda o satén.
  • Colores claros y metalizados suaves.
  • Protección solar si la cena comienza antes del anochecer.

Elegir bien el outfit permite vivir la Navidad con más disfrute, estilo y comodidad, incluso bajo el calor mendocino. Que nada te detenga de celebrar y bailar junto a tus afectos, mucho menos la vestimenta.

