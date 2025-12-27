27 de diciembre de 2025
La Ciudad refuerza controles contra la pirotecnia con más inspecciones y decomisos

La Ciudad de Mendoza reforzó los controles contra la pirotecnia tras Navidad y antes de Año Nuevo. Conocé todos los detalles en esta nota.

Por Sitio Andino Departamentales

Tras los festejos de Navidad y en la antesala de Año Nuevo, la Ciudad de Mendoza intensificó los operativos de inspección y control para prevenir la venta y el uso de pirotecnia, prohibida en la capital por los graves daños que provoca. Como resultado de estas acciones, ya se secuestraron más de 4.500 unidades de mercadería.

Cómo la Ciudad combate la pirotecnia

Los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos del departamento, enfocándose principalmente en la venta ambulante de pirotecnia. Entre los elementos decomisados se encontraban cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforos petardos, entre otros. Este viernes al mediodía, personal de la División Explosivos de la Policía de Mendoza retiró el material secuestrado para proceder a su destrucción correspondiente.

Desde el municipio, conducido por Ulpiano Suárez, se destacó la importancia de apelar a la conciencia de comerciantes y vecinos, considerando el impacto negativo de la pirotecnia en personas con discapacidad, trastornos del espectro autista o sensibilidad auditiva, así como en adultos mayores, bebés y animales, quienes sufren directamente los efectos del ruido.

Para facilitar denuncias sobre la venta de pirotecnia, los vecinos pueden comunicarse con el 147 o utilizar el chatbot del municipio, disponible a través de WhatsApp al número 261 468-4551, lo que permite una respuesta más ágil y efectiva ante estas situaciones.

Se recuerda que la normativa vigente en la Ciudad de Mendoza prohíbe tanto la venta como el uso de pirotecnia. Ante cualquier infracción, la autoridad municipal está facultada para decomisar inmediatamente los elementos, considerándose esta conducta como una infracción grave.

La ordenanza también establece un régimen de sanciones económicas según la gravedad de la infracción, con multas de hasta 5.000 UTM, medidas destinadas a desalentar prácticas peligrosas y reforzar la seguridad y la salud de los vecinos durante las celebraciones.

Aquellos que ya fueron infraccionados recibirán las sanciones correspondientes al monto máximo y serán sometidos al Jurado Vecinal, que analizará cada caso en detalle. Los operativos de control continuarán durante las celebraciones de Año Nuevo, promoviendo unas fiestas más seguras, inclusivas y responsables.

