Ulpiano Suarez recibió a los ganadores del Torneo de Emprendedores 2025

Emprendedores y emprendedoras que formaron parte del Torneo de Emprendedores fueron recibidos por Ulpiano Suarez en el coworking de la Municipalidad de Mendoza . Esta propuesta municipal estuvo orientada al acompañamiento intensivo de proyectos con potencial de crecimiento, innovación y profesionalización.

“Desde la Ciudad apostamos a acompañar a los emprendedores con procesos reales de formación y mentorías , porque creemos en su capacidad de innovar y generar desarrollo. Este torneo se trató de una herramienta concreta para fortalecer proyectos con potencial y prepararlos para crecer . El talento emprendedor que tenemos en Mendoza es enorme y nuestro compromiso es seguir impulsándolo ”, manifestó el jefe comunal.

El intendente estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; el director de Innovación y Emprendedores, Pablo Navarro; y Anahí Gómez, jefa en Dirección de Innovación y Emprendedores. Los emprendedores que participaron fueron Sebastián Barrera (Inncome), Lucía Battagión (Rito), Marianela Giovanetti (Vonk Bio Diseño), y Magalí Morgui Capó (Kalak).

El encuentro permitió conocer el recorrido realizado por los emprendimientos que participaron del programa y puso en valor el trabajo desarrollado a lo largo de todo el proceso, que combinó formación práctica , mentorías personalizadas , talleres aplicados y espacios de networking. Estas acciones tuvieron como objetivo fortalecer los modelos de negocio y preparar a los proyectos para su salida al mercado o su consolidación.

El Torneo de Emprendedores que en este 2025 tuvo su primera edición, fue impulsado por la Ciudad para fortalecer el ecosistema emprendedor local. A diferencia de un concurso tradicional, se trata de un proceso estructurado que culmina con un Demo Day, instancia en la que los emprendimientos finalistas presentan sus proyectos en formato pitch ante un jurado especializado.

Durante la edición 2025, el programa tuvo un rol central dentro de la planificación de apoyo al emprendedorismo que lleva adelante la Ciudad, consolidándose como el principal programa de acompañamiento. Además, significó un cambio positivo en la modalidad de convocatoria, pasando de un modelo de atención por recepción a un esquema abierto de inscripción, lo que permitió un crecimiento significativo en la participación, con más de 100 proyectos postulados.

image

De ese total, quince emprendimientos fueron seleccionados para integrar el proceso completo y lograron finalizarlo, representando diversos rubros como tecnología, servicios, economía creativa, impacto social y desarrollo de productos.

El Demo Day se realizó en la Nave Cultural Mendoza con una convocatoria de 135 personas inscriptas y 98 asistentes, donde los emprendimientos presentaron sus proyectos ante un jurado especializado. En esa instancia, resultaron ganadores Kalak y Fukuoka Studio.

La iniciativa se complementa con otras políticas municipales, como el Kit Emprendedor que durante 2025 contó con 334 personas inscriptas y más de 300 asistentes efectivos en cinco encuentros formativos, destacándose una alta participación femenina, especialmente en módulos clave como finanzas, donde 45 de las 65 personas asistentes fueron mujeres.

image

Detalle de los emprendimientos que participaron del encuentro en la Nave Cultural Mendoza