Tras el fallo judicial, la COVIAR celebró la continuidad del CIU y apuntó contra Sturzenegger

Tras un mensaje polémico en el que comparó el conflicto del Gobierno nacional con la Asociación del Fútbol Argentino, la Asociación de Viñateros de Mendoza salió al cruce de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, luego de recurrir a la Justicia local para revertir la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) prevista para la cosecha 2026.

Así, el pasado 23 de diciembre, el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza dictó un fallo favorable al sector vitivinícola que frenó una de las desregulaciones más cuestionadas de las normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Ante esta decisión, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) celebró el dictamen, aunque dejó expuesta una relación quebrada con el Gobierno nacional, en la que, según señalaron, solo resta una disculpa por parte de Sturzenegger.

La COVIAR celebró la no desregulación del INV Noticiero Andino dialogó con el vicepresidente de COVIAR y empresario vitivinícola, Pablo Asens, quien se mostró satisfecho con el fallo judicial: “Haber tenido que llegar a este punto, de recurrir a la Justicia para resolver algo tan sencillo que toda la industria le pidió al ministro Sturzenegger, es una pena. Finalmente, la Justicia nos dio la razón. A partir del 1.º de enero entra en vigencia toda la resolución 37/25, salvo dos puntos que fueron impugnados en el amparo: la obligatoriedad del CIU y la presentación del CEC 05 ”.

Si bien resta conocer qué decisión tomará el INV desde el 1.º de enero respecto de esos dos puntos, Asens explicó que el reclamo por su obligatoriedad lleva años y que incluso fue planteado ante otros funcionarios, como Luis Caputo. Según señaló, se trata de herramientas clave para la cadena productiva: “Ese instrumento le da la propiedad de la uva al productor y le asegura que su producción fue entregada en la bodega. A la bodega, en tanto, le garantiza tener correctamente determinado el varietal, el grado de tenor azucarino, los kilos y la procedencia de la uva, que es la forma en la que históricamente se manejó la industria al inicio de cada cosecha ”.

Embed ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN. Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no… pic.twitter.com/dzQKctzR4y — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 17, 2025 Por otro lado, aunque desde la COVIAR consideran poco probable que el Gobierno avance con un rechazo al fallo, Asens también se refirió al mensaje publicado por Sturzenegger en la red social X: “Indudablemente va a quedar cierto rencor después de ese tuit, que realmente ofendió a toda la industria al compararnos con ‘Chiqui’ Tapia. Creo que insultó nuestra inteligencia, porque cuando una industria busca sus propias regulaciones, eso es la mayor libertad económica que alguien puede pedir”. “Esta relación con Sturzenegger quedó rota y lo único que esperamos del ministro, al menos, es la humildad de pedir disculpas. Nada más. Aunque creo que no lo va a hacer ”, concluyó el vicepresidente de la COVIAR. Mirá la entrevista completa: Embed - SAN RAFAEL: LA JUSTICIA LE DIO LA RAZÓN A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA