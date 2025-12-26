Ulpiano Suarez recorrió los trabajos de mejora de veredas en la Cuarta Sección

26 de diciembre de 2025
Sitio Andino
RECONSTRUCCIÓN

Ulpiano Suarez, intendente de la Municipalidad de Mendoza, visitó los trabajos de mejora del espacio público que se desarrollan en la Cuarta Sección.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió este martes los trabajos de reconstrucción de veredas que se llevan adelante en la Cuarta Sección. Las tareas se desarrollan en el sector comprendido por las calles Patricias Mendocinas, Soler, Félix Bogado y la avenida España.

El objetivo de la intervención es mejorar la transitabilidad peatonal y garantizar condiciones seguras y accesibles tanto para los vecinos del barrio como para quienes circulan de manera ocasional por la zona. Durante la visita, el intendente estuvo acompañado por funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano.

ulpiano suarez veredas obra1
El propósito de la obra es mejorar la transitabilidad de los vecinos y transeúntes ocasionales.

Una obra esperada por los vecinos

En el marco del recorrido, Suarez destacó la importancia de la obra y el impacto positivo en el entorno urbano:

Esta es una obra muy esperada por los vecinos, que desde hace tiempo solicitaban la reconstrucción integral de las veredas y hoy ven cómo se concreta. Estamos mejorando de manera integral el espacio público para garantizar una circulación segura, accesible y ordenada, tanto para quienes viven aquí como para quienes transitan la zona.

Las torres de departamentos CERECO fueron inauguradas hace 38 años, en agosto de 1987, y cuentan con 192 departamentos, 200 cocheras y 19 locales comerciales. En la actualidad, el complejo alberga a unas 180 familias, lo que refuerza la importancia de estas mejoras en la infraestructura urbana del sector.

Detalles técnicos de la intervención

Las obras comprenden la reconstrucción de veredas peatonales que conforman el espacio público perimetral de la manzana donde se ubica el complejo habitacional. Además, se ejecutará la construcción de puentes y rampas en esquinas, sectores que presentaban deterioros producto del uso cotidiano y el tránsito vehicular.

Asimismo, se incorporarán puntos de accesibilidad para peatones y vecinos, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la circulación para personas con movilidad reducida.

Superficie intervenida y monto de la obra

En total, se intervendrán 800 metros cuadrados de veredas con piso de hormigón escobillado, abarcando todos los frentes del complejo. Los trabajos incluyen además la construcción de puentes vehiculares y peatonales, losas y rampas en esquinas.

La obra cuenta con una inversión de $46.708.204,61 y está a cargo de la empresa ACOTUR S.A.

