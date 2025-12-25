25 de diciembre de 2025
Garrafa social: cuánto cuesta y dónde conseguirla en la Municipalidad de Mendoza

El camión de la garrafa recorrerá barrios de la Ciudad durante enero y febrero de 2026, con valores subsidiados y cupos limitados.

La Municipalidad de Mendoza informa a las personas usuarias de la garrafa social el itinerario de los meses de enero y febrero de 2026. El Programa Garrafa en tu Barrio se llevará adelante con un camión que recorrerá distintos sectores de la ciudad los días viernes y sábados, con horarios de llegada estimativos.

Desde el municipio se aclara que los horarios pueden sufrir modificaciones, ya que el arribo del camión está condicionado por la demanda que se registre en cada punto de encuentro.

Recorrido de la garrafa social – Viernes (enero y febrero 2026)

  • 9.00 hs: Juana Azurduy y Carlos Berdasco, frente al Jardín Primeros Pasos – La Favorita
  • 10.00 hs: Calle Aliar y Pablo Neruda – La Favorita
  • 11.00 hs: Barrio El Triángulo, calles Benedetti y Cadetes Chilenos – La Favorita
  • 11.40 hs: Barrio René Favaloro, M9 C7 – La Favorita
  • 12.15 hs: CAM – La Favorita
  • 13.00 hs: CIC 2, Barrio Soberanía
  • 13.30 hs: Comisaría 33, Barrio San Martín

Recorrido de la garrafa social – Sábado (enero y febrero 2026)

  • 9.00 hs: Juana Azurduy y Carlos Berdasco, frente al Jardín Primeros Pasos – La Favorita
  • 10.00 hs: Calle Aliar y Pablo Neruda – La Favorita
  • 11.00 hs: Barrio El Triángulo, calles Benedetti y Cadetes Chilenos – La Favorita
  • 11.15 hs: Escuela Claret, Barrio 31 de Mayo – La Favorita
  • 11.40 hs: Barrio René Favaloro, M9 C7 – La Favorita
  • 12.15 hs: Barrio Favorita Nueva, Jardín Algarrobo – La Favorita
  • 12.30 hs: Barrio Flores Oeste, entre las calles Democracia y José Ingenieros
  • 12.45 hs: CIC 2, Barrio Soberanía
  • 13.00 hs: Comisaría 33, Barrio San Martín
  • 13.30 hs: Club Sarmiento – Cuarta Sección

Valores de la garrafa

Garrafa subsidiada: $8.900, presentando la documentación correspondiente.

Hasta dos recargas mensuales por grupo familiar. Recarga sujeta a disponibilidad, con cupo limitado.

Venta directa: $16.000.

Documentación a presentar

  • Fotocopia de DNI con domicilio en Ciudad de Mendoza (Capital).
  • Certificación Negativa de ANSES.
  • Jubilados y pensionados: acreditación de haberes.
  • Bono de sueldo con nombre y apellido y/o carnet de PAMI.
  • Personas con discapacidad: Certificado Único de Discapacidad (CUD).
  • En este caso, se debe presentar además fotocopia del DNI de la persona que retira la garrafa.
  • Número de Ficha Apros actualizado.

Cabe destacar, que este programa tiene como objetivo garantizar el acceso a un recurso esencial durante los meses de verano, acercando el servicio a los distintos barrios de la Ciudad.

