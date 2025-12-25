Garrafa social: cuánto cuesta y dónde conseguirla en la Municipalidad de Mendoza

Garrafa social en la Ciudad.

La Municipalidad de Mendoza informa a las personas usuarias de la garrafa social el itinerario de los meses de enero y febrero de 2026. El Programa Garrafa en tu Barrio se llevará adelante con un camión que recorrerá distintos sectores de la ciudad los días viernes y sábados, con horarios de llegada estimativos.

Desde el municipio se aclara que los horarios pueden sufrir modificaciones, ya que el arribo del camión está condicionado por la demanda que se registre en cada punto de encuentro.

image Recorrido de la garrafa social – Viernes (enero y febrero 2026) 9.00 hs: Juana Azurduy y Carlos Berdasco, frente al Jardín Primeros Pasos – La Favorita

10.00 hs: Calle Aliar y Pablo Neruda – La Favorita

11.00 hs: Barrio El Triángulo, calles Benedetti y Cadetes Chilenos – La Favorita

11.40 hs: Barrio René Favaloro, M9 C7 – La Favorita

12.15 hs: CAM – La Favorita

13.00 hs: CIC 2, Barrio Soberanía

13.30 hs: Comisaría 33, Barrio San Martín Recorrido de la garrafa social – Sábado (enero y febrero 2026) 9.00 hs: Juana Azurduy y Carlos Berdasco, frente al Jardín Primeros Pasos – La Favorita

10.00 hs: Calle Aliar y Pablo Neruda – La Favorita

11.00 hs: Barrio El Triángulo, calles Benedetti y Cadetes Chilenos – La Favorita

11.15 hs: Escuela Claret, Barrio 31 de Mayo – La Favorita

11.40 hs: Barrio René Favaloro, M9 C7 – La Favorita

12.15 hs: Barrio Favorita Nueva, Jardín Algarrobo – La Favorita

12.30 hs: Barrio Flores Oeste, entre las calles Democracia y José Ingenieros

12.45 hs: CIC 2, Barrio Soberanía

13.00 hs: Comisaría 33, Barrio San Martín

13.30 hs: Club Sarmiento – Cuarta Sección Valores de la garrafa Garrafa subsidiada: $8.900, presentando la documentación correspondiente.

Hasta dos recargas mensuales por grupo familiar. Recarga sujeta a disponibilidad, con cupo limitado.

Venta directa: $16.000. Documentación a presentar Fotocopia de DNI con domicilio en Ciudad de Mendoza (Capital).

Certificación Negativa de ANSES.

Jubilados y pensionados: acreditación de haberes.

Bono de sueldo con nombre y apellido y/o carnet de PAMI.

Personas con discapacidad: Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En este caso, se debe presentar además fotocopia del DNI de la persona que retira la garrafa.

Número de Ficha Apros actualizado. Cabe destacar, que este programa tiene como objetivo garantizar el acceso a un recurso esencial durante los meses de verano, acercando el servicio a los distintos barrios de la Ciudad.