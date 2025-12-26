Van Gogh y el impresionismo se viven en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

La muestra de pintura que invita a sumergirse en la genialidad de Vincent Van Gogh y otros referentes del impresionismo ya inauguró en el Espacio Arizu de Godoy Cruz (Belgrano 1322).

En primer lugar, la experiencia propone un recorrido sensorial que combina arte clásico y tecnología de última generación. Esto permite que el público pueda vivir obras icónicas, desde una perspectiva completamente diferente.

Ciertamente, la exhibición permanece abierta todos los días, hasta el 11 de enero, de 16 a 00 horas (a las 23 es el último turno).

Por su parte, los tickets están disponibles en Tuentrada.com , Maxi Mall (Ciudad) y la boletería del Espacio Arizu (a partir de las 15.30). También hay descuentos especiales en packs familiares.

Una experiencia en el Espacio Arizu para los sentidos

A través de proyecciones en gran formato, música envolvente y una narración guiada, la muestra invita a adentrarse en el universo artístico de Van Gogh, junto a creaciones de Monet, Degas, Manet y otros maestros europeos del impresionismo.

Igualmente, más de 70 imágenes emblemáticas se proyectan sobre paredes, techos y suelos, transformando cada instalación en un lienzo vivo.

De esta manera, El Espacio Arizu fue adaptado para vivir este recorrido, que incluye un sector con réplicas de obras representativas de Van Gogh y sus discípulos.

A lo largo del predio se encuentran salas inmersivas y de realidad virtual en 3D; un espacio de dibujo didáctico y sectores interactivos con explicaciones sobre la vida y obra del artista.

Finalmente, la exhibición se consolida como una de las experiencias culturales destacadas del verano mendocino, ofreciendo una forma distinta de descubrir el arte plástico universal.

Entradas y turnos: información importante