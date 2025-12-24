La Municipalidad de Mendoza detalló el cronograma de calles afectadas por obras

La Municipalidad de Mendoza , en el marco del Plan de Obras Urbanas , informa el estado actual de las calles que se encuentran con trabajos de reconstrucción de calzadas y mejoras en veredas . Este plan prevé la renovación integral de distintas arterias y espacios públicos, según un cronograma de obras estratégicas para mejorar la transitabilidad y la infraestructura urbana.

Las obras se desarrollan en distintos puntos capitalinos, con cortes y reducciones parciales o totales de calzada, necesarios para el avance de los trabajos, que se realizan de forma intermitente. En este contexto, se recuerda que a través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles se reacondicionarán aproximadamente 169.000 m² de calzada, equivalentes a 143 cuadras, con una importante inversión municipal destinada a optimizar la circulación vehicular y peatonal.