24 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Infraestructura urbana

La Municipalidad de Mendoza detalló el cronograma de calles afectadas por obras

La Municipalidad de Mendoza informó los sectores afectados y pidió circular con precaución por cada una de las arterias.

La Municipalidad de Mendoza sigue con los trabajos en distintas calles.

Departamentales

La Municipalidad de Mendoza, en el marco del Plan de Obras Urbanas, informa el estado actual de las calles que se encuentran con trabajos de reconstrucción de calzadas y mejoras en veredas. Este plan prevé la renovación integral de distintas arterias y espacios públicos, según un cronograma de obras estratégicas para mejorar la transitabilidad y la infraestructura urbana.

Las obras se desarrollan en distintos puntos capitalinos, con cortes y reducciones parciales o totales de calzada, necesarios para el avance de los trabajos, que se realizan de forma intermitente. En este contexto, se recuerda que a través del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles se reacondicionarán aproximadamente 169.000 m² de calzada, equivalentes a 143 cuadras, con una importante inversión municipal destinada a optimizar la circulación vehicular y peatonal.

image

Cortes totales o parciales que se registran actualmente en la Municipalidad de Mendoza

Trabajos en veredas

Sarmiento

  • Belgrano a Perú (corte total) de calzada.
  • Perú a 25 Me mayo (corte total) de calzada.
  • Corte total de calzada en intersección de Sarmiento y 25 de Mayo.
  • Patricias Mendocinas, entre Soler y Bogado
  • Bogado, entre Patricias Mendocinas y España

Obras en calzada

Patricias Mendocinas

  • Corte total entre Gutiérrez y Necochea.

Tiburcio Benegas

  • Tramo de Juan B. Justo a N. Avellaneda. Tránsito reducido a media calzada en sectores puntuales.

Salta

  • Reducción de calzada en intersección de Buenos Aires (media calzada).
  • Tramo de Ayacucho a Tucumán: tránsito reducido a media calzada en sectores puntuales.
