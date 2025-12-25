25 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Celebraciones populares

Reyes Magos en Tupungato: recorridos, fechas y barrios que visitarán

Durante cinco jornadas, los Reyes Magos llevarán alegría a calles, barrios y escuelas de Tupungato reafirmando una de las tradiciones más queridas.

Los Reyes Magos recorrerán Tupungato.

A partir del viernes 26 de diciembre y hasta el 2 de enero Melchor, Gaspar y Baltazar van a visitar Tupungato llevando su alegría a los distritos del departamento. Cada día los recorridos comenzarán a las 9.00 horas, finalizando el último día por la tarde con un gran encuentro en la Explanada Municipal.

Recorridos por Tupungato de los Reyes Magos

Viernes 26/12

  • Recorrido N° 1

San José- El Peral- Ciudad- Cordón del Plata

Calle Meli, Alto Verde, B° 17 de Agosto, La Gloria, Callejón Luna, Cristo Rey, Piedras Blancas, Rotonda del Trabajador, Calle Real, Escuela Juan Bautista Alberdi, La Costa Norte, Los Helechos, Callejón Gibbes, Paiva, La Costa, Brantiz, Roca, Fortunato Ríos, Agüado, Independencia, RIM 11, Escuela Hermenegildo Hidalgo, Arroyo Las Jarillas, La Estancia, Divino Niño, El Portillo, Loteo Sarmiento, La Vencedora, TISA, B° Santa Lucía, Costa Canal, Loteo Vidal, El Ingenio, Loteo Pelegrini, Costa Canal 2, Romero y Balderrama.

  • Recorrido N° 2

San José- Villa Bastías- Ciudad

B° Schoenstatt I y II, B° Presidencia, RP 86, B° Las Acequias, Portal I y II, B° SUTE, Microemprendimiento, RP 89, RP 86 hasta Anchayuyo, Filipini, Callejón Lucero, Loteos Aranda, Bigolotti, Atamisque, González, Méndez–Ríos, B° Arco Iris, Anchayuyo, 6 de Setiembre, Escuela Tomás Silvestre, B° Confraternidad, B° 6 de Setiembre, Callejón Ahumada, B° Los Toneles, Loteos Aveiro, Montes de Oca, Moyano, B° 23 de Noviembre, Loteo Cuello, La Mónica, B° Jardín del Sauce, El Tupun, Jardín del Valle, Emanuel, Oasis, Aero Club, Amín, Hugo del Carril y Héctor Meli, B° Martín Fierro y Urquiza.

Sábado 27/12

San José- La Carrera

RP 86, Puesto de Iscamen, Puesto de YPF, RP 89 y Escuela Ricardo Palma.

Lunes 29/12

  • Recorrido N° 1

Cordón del Plata- El Zampalito- La Arboleda- Zapata

Ruta 89, Ruta 96, Loteo Vidal, Ruta 99 – El Álamo, Loteo Alcalde, Calle Los 4, Loteo Bazán, B° Integración, Norte, El Álamo, Loteo Cendra, B° Acuamarus, Puestos Arce y Arredondo, Furno, Lovosky, La Puntilla, Loteo García, Ruta 40, La Estacada, B° Los Cerezos, Viejo Peral, Nogal Negro, La Fe, Santa Ana, Loteo Ramírez, Escuela Dr. Scaravelli, La Blanca, Zingaretti, Loteo Blanco, El Cercado, Ojo de Agua, Callejón Pizarro, B° Mirador de Estrellas, Callejones Legrand y Pérez, Loteo Montesino.

  • Recorrido N° 2

Ciudad- La Arboleda- El Zampal- Anchoris

B° Presidencia, Volcán Tupungato, Salvador Miranda, B° Los Cerezos, Iriarte, B° La Arboleda (Playón deportivo municipal), Terrazas del Zampal, La Manga, Balcón del Valle, Ruta 40 a Anchoris, B° 9 de Julio, Brisa de Anchoris, Virgen del Rosario, Jesús Nazareno Gómez, Escuela Isla Soledad, Loteo Gómez y B° San Expedito.

Martes 30/12

  • Recorrido N° 1

Ciudad

Mosconi, Callejones Baigorria y Blanco, B° El Progreso, Aconcagua, Fortunato Gottardini, Mathons, B° San Jorge, Marconi, Luconi, Liniers, 9 de Julio, Secundino Gómez, Río Las Tunas, Urquiza, Boulevard Güemes, Malvinas Argentinas, Lucas Pizarro, Rotonda del Reloj, Belgrano, Almirante Brown y Las Heras.

  • Recorrido N° 2

Ciudad

Blvd. Correa, B° 8 de Noviembre, Zingaretti, Departamentos Coletto, Uruguay, Bolivia, B° Los Nogales, Virgen de Lourdes, Solares del Correa, Los Almendros, San Carlos, Hogar de Ancianos “Edith Ruiz de Correa”, Hospital General Las Heras, Mosconi, Callejones Ortiz, Sosa y Burgos, B° Alihuen, Mitre y Villa Magela.

Viernes 02/1

Gualtallary- Santa Clara

Calle La Estacada, Escuela Juan García del Río, Escuela Humberto Gino Greco y Estancia Silva.

Ciudad

Explanada Municipal

De 19 a 22h

