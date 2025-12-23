El Gobierno llama a celebrar sin pirotecnia y recuerda que está prohibida en todo Mendoza

La pirotecnia está prohibida en Mendoza por razones de salud y seguridad.

En el marco de las celebraciones de fin de año , el Gobierno de Mendoza recordó que la venta, tenencia y uso de pirotecnia están prohibidos en toda la provincia. El llamado se reforzó tras un incendio en Godoy Cruz , vinculado a la comercialización ilegal de estos elementos.

En vísperas de las celebraciones de fin de año , la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza recordó que la venta, tenencia y uso de pirotecnia están prohibidos en todos los departamentos de la provincia, conforme a las normativas municipales vigentes .

La medida apunta a proteger la salud y la integridad de la población, con especial foco en niñas y niños , personas mayores , personas con discapacidad , personas dentro del espectro autista y animales , quienes resultan los más afectados por el ruido excesivo y los riesgos asociados al uso de estos productos.

Desde el Gobierno advirtieron que la comercialización informal o sin control de pirotecnia constituye una práctica peligrosa y contraria a la normativa vigente.

En este sentido, se aclaró que ningún producto pirotécnico puede ser ofrecido ni comercializado, incluso si cuenta con etiquetado o una supuesta habilitación, ya que la prohibición es total en el territorio provincial.

Asimismo, se promueve un enfoque de consumo responsable, alentando celebraciones sin ruido, el uso de luces decorativas y encuentros comunitarios que no impliquen riesgos para terceros ni afecten la convivencia.

Desde el organismo explicaron que la pirotecnia genera riesgos graves, como quemaduras, incendios, lesiones auditivas y situaciones de estrés extremo.

Dónde denunciar la venta o el uso de pirotecnia

Las autoridades recordaron que las y los consumidores pueden denunciar la venta ilegal o el uso de pirotecnia a través de los canales oficiales: 148 (opción 20) o al correo [email protected]. La participación ciudadana resulta clave para prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de la normativa.

El recordatorio oficial se produjo un día después de un grave incendio en Godoy Cruz, donde se prendió fuego una vivienda dedicada a la venta de pirotecnia. Según testigos, el fuego se propagó a dos casas vecinas, y una mujer resultó lesionada, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.