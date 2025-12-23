23 de diciembre de 2025
Prevención

El Gobierno llama a celebrar sin pirotecnia y recuerda que está prohibida en todo Mendoza

La venta, tenencia y uso de pirotecnia están prohibidos en Mendoza. El Gobierno recuerda la normativa y advierte sobre los riesgos para la salud y la seguridad.

La pirotecnia está prohibida en Mendoza por razones de salud y seguridad.

    En el marco de las celebraciones de fin de año, el Gobierno de Mendoza recordó que la venta, tenencia y uso de pirotecnia están prohibidos en toda la provincia. El llamado se reforzó tras un incendio en Godoy Cruz, vinculado a la comercialización ilegal de estos elementos.

    El Gobierno de Mendoza recuerda que la pirotecnia no está permitida en la provincia

    En vísperas de las celebraciones de fin de año, la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza recordó que la venta, tenencia y uso de pirotecnia están prohibidos en todos los departamentos de la provincia, conforme a las normativas municipales vigentes.

    La medida apunta a proteger la salud y la integridad de la población, con especial foco en niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas dentro del espectro autista y animales, quienes resultan los más afectados por el ruido excesivo y los riesgos asociados al uso de estos productos.

    Desde el Gobierno advirtieron que la comercialización informal o sin control de pirotecnia constituye una práctica peligrosa y contraria a la normativa vigente.

    En este sentido, se aclaró que ningún producto pirotécnico puede ser ofrecido ni comercializado, incluso si cuenta con etiquetado o una supuesta habilitación, ya que la prohibición es total en el territorio provincial.

    Asimismo, se promueve un enfoque de consumo responsable, alentando celebraciones sin ruido, el uso de luces decorativas y encuentros comunitarios que no impliquen riesgos para terceros ni afecten la convivencia.

    Desde el organismo explicaron que la pirotecnia genera riesgos graves, como quemaduras, incendios, lesiones auditivas y situaciones de estrés extremo.

    Dónde denunciar la venta o el uso de pirotecnia

    Las autoridades recordaron que las y los consumidores pueden denunciar la venta ilegal o el uso de pirotecnia a través de los canales oficiales: 148 (opción 20) o al correo [email protected]. La participación ciudadana resulta clave para prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de la normativa.

    El recordatorio oficial se produjo un día después de un grave incendio en Godoy Cruz, donde se prendió fuego una vivienda dedicada a la venta de pirotecnia. Según testigos, el fuego se propagó a dos casas vecinas, y una mujer resultó lesionada, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

