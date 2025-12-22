Navidad y Año Nuevo: cuándo cierran y abren las estaciones de servicio de Mendoza

Atención conductores: ¿hasta qué hora estarán abiertas las estaciones de servicio durante las fiestas? Foto: Yemel Fil

Por Celeste Funes







Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las estaciones de servicio en Mendoza modificarán sus horarios habituales. Desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) detallaron hasta qué hora se podrá cargar nafta y cuándo se retomará la atención normal durante los feriados.

Fiestas de fin de año: cuándo cierran y abren las estaciones de servicio Las tiendas de expendio de combustible permanecerán abiertas hasta las 22:00 del miércoles 24 de diciembre. El servicio se retomará con normalidad a partir de las 6:00 del jueves 25, conforme al convenio laboral del sector.

El mismo esquema se repetirá durante las celebraciones de Año Nuevo. Las estaciones atenderán hasta las 22:00 del miércoles 31 de diciembre, mientras que el 1° de enero volverán a operar desde las 6:00, tal como está establecido para los feriados.

Desde la entidad también destacaron que estarán garantizadas las guardias mínimas para atender a servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad. En estos casos, las horas trabajadas serán remuneradas al 100%, de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente.

Por estos motivos, se recomienda a los mendocinos cargar el combustible necesario con anticipación y prever el abastecimiento de insumos como leña y hielo.