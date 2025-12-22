22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
A tener en cuenta

Navidad y Año Nuevo: cuándo cierran y abren las estaciones de servicio de Mendoza

Las estaciones de servicio de Mendoza tendrán horarios especiales en Navidad y Año Nuevo. Conocé hasta qué hora cargar combustible y cuándo reabre el servicio.

Atención conductores: ¿hasta qué hora estarán abiertas las estaciones de servicio durante las fiestas?

Atención conductores: ¿hasta qué hora estarán abiertas las estaciones de servicio durante las fiestas?

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las estaciones de servicio en Mendoza modificarán sus horarios habituales. Desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) detallaron hasta qué hora se podrá cargar nafta y cuándo se retomará la atención normal durante los feriados.

Fiestas de fin de año: cuándo cierran y abren las estaciones de servicio

Las tiendas de expendio de combustible permanecerán abiertas hasta las 22:00 del miércoles 24 de diciembre. El servicio se retomará con normalidad a partir de las 6:00 del jueves 25, conforme al convenio laboral del sector.

Lee además
Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación
Promos bancarias

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación
El plan del IPV combina ahorro y crédito estatal para construir una vivienda.
casa propia

¿Cuánto es el ahorro previo para el IPV?
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por AMENA (@amena_mza)

El mismo esquema se repetirá durante las celebraciones de Año Nuevo. Las estaciones atenderán hasta las 22:00 del miércoles 31 de diciembre, mientras que el 1° de enero volverán a operar desde las 6:00, tal como está establecido para los feriados.

Desde la entidad también destacaron que estarán garantizadas las guardias mínimas para atender a servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad. En estos casos, las horas trabajadas serán remuneradas al 100%, de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente.

Por estos motivos, se recomienda a los mendocinos cargar el combustible necesario con anticipación y prever el abastecimiento de insumos como leña y hielo.

Temas
Seguí leyendo

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025

Navidad y Año Nuevo: así será el megaoperativo de seguridad que se montará en Mendoza

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia

Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de la Vendimia de San Martín

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 22 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 22 de diciembre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
¿se juega o se suspende el sorteo del quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Una fuerte versión indica que los aviones dejaron de volar durante las granizadas por la ausencia del personal encarga
Fuerte polémica

San Rafael: denuncian que la lucha antigranizo no pudo operar por falta de combustible

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios de empleados estatales provinciales.
alivio para muchos

El Gobierno extendió la vigencia de contratos y designaciones de empleados estatales: hasta cuándo

Te Puede Interesar

Tadeo García Zalazar en Aconcagua Radio: “Estamos cerca de universalizar la sala de 3 años”.
Entrevista

El balance de García Zalazar en Aconcagua Radio: avances en alfabetización, tecnología y formación en oficios

Por Aconcagua Radio
El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro
El plan del IPV combina ahorro y crédito estatal para construir una vivienda.
casa propia

¿Cuánto es el ahorro previo para el IPV?

Por Cecilia Zabala