23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Normativa vigente

Secuestraron pirotecnia a vendedores ambulantes en la Ciudad de Mendoza

El material de pirotecnia decomisado será entregado a la División Explosivos de la Policía para su posterior destrucción.

Entre los elementos secuestrados en distintas acciones que se realizaron contra vendedores ambulantes, se encontraron cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforo, petardos, entre otros elementos.

La pirotecnia está prohibida en Mendoza por razones de salud y seguridad.
Prevención

Pirotecnia decomisada por un valor de $1.800.000 pesos

El total de los productos decomisados tiene un valor aproximado de $1.800.000. Dicho material secuestrado será entregado a la División Explosivos de la Policía de Mendoza, para su posterior destrucción.

Por otra parte, en los locales comerciales que fueron controlados por inspectores, no se encontró presencia de mercadería de pirotecnia.

Temas
