Secuestraron pirotecnia a vendedores ambulantes en la Ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Departamentales







Tras una serie de operativos que se llevaron a cabo en la previa de los festejos de Navidad, la Municipalidad de Mendoza decomisó alrededor de dos mil unidades de pirotecnia, teniendo en cuenta que estos artículos tienen prohibida su venta y su uso en el ámbito de la capital mendocina.

Entre los elementos secuestrados en distintas acciones que se realizaron contra vendedores ambulantes, se encontraron cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforo, petardos, entre otros elementos.

image Pirotecnia decomisada por un valor de $1.800.000 pesos El total de los productos decomisados tiene un valor aproximado de $1.800.000. Dicho material secuestrado será entregado a la División Explosivos de la Policía de Mendoza, para su posterior destrucción.

Por otra parte, en los locales comerciales que fueron controlados por inspectores, no se encontró presencia de mercadería de pirotecnia.