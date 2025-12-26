Cuatro años después, Guaymallén puso fin a su rebeldía y recuperó su Reina de la Vendimia

Reina de la Vendimia: Guaymallén puso fin a la rebeldía y recuperó su corona oficial.

El pasado 19 de diciembre , el Predio de la Virgen no fue solo el escenario de una Fiesta de la Vendimia más. Para Guaymallén, representó el reencuentro con su historia . Con el retorno del "voto cantado", el departamento cerró un ciclo de cuatro años de controversias para dar la bienvenida a su nueva reina de la Vendimia , Victoria Segura .

Pero para llegar a este brindis, el departamento más poblado de Mendoza tuvo que atravesar una tormenta política y social que puso en jaque uno de los pilares de la identidad vendimial.

Todo comenzó en 2021. Bajo la premisa de la modernización y la lucha contra los estereotipos de belleza, la gestión municipal - encabezada entonces por el proyecto del concejal Ignacio Conte (hoy Secretario de Gobierno)- aprobó una ordenanza histórica: la eliminación de la figura de la reina.

La Reina de la Vendimia de Guaymallén recuperó su lugar.

El argumento, apoyado por el intendente departamental, Marcelino Iglesias, era claro: transformar el concurso de belleza en una evaluación de "proyectos y aportes comunitarios" .

Conte aseguraba en aquel momento que la sociedad vería que "nada cambió para mal" y que el debate quedaría en el pasado. "Hemos dado un paso adelante", afirmaba, vaticinando que el resto de la provincia seguiría el mismo camino, algo que no ocurrió.

ignacio-conte.jpg Un proyecto del concejal, Ignacio Conte (actual Secretario de Gobierno), destituyó el rol de la reina de la Vendimia.

La resistencia y el fenómeno de la "Reina Blue"

Sin embargo, la tradición resultó tener raíces más profundas de lo esperado. La decisión no fue bien recibida por sectores de la sociedad civil, incluso, por las propias Reinas de mandato cumplido, que forman parte de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (CoReNaVe).

El punto de máxima tensión llegó en 2022 con la aparición de la "Reina Blue". Ante la negativa oficial de Guaymallén de elegir una representante, surgió Julieta Lonigro, una soberana elegida de forma independiente en una fiesta paralela. Aunque Lonigro contó con el apoyo de gran parte del público y las reinas de mandato cumplido, el protocolo oficial provincial le cerró las puertas, impidiéndole participar en el Acto Central.

julieta lonigro, guaymallen Julieta Lonigro, la reina de Guaymallén elegida en una Vendimia paralela en el 2022. Foto: Sitio Andino

La Suprema Corte tiene la última palabra

La disputa no se quedó en las calles; llegó a los tribunales. Tras una larga batalla legal, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió un fallo contundente: declaró inconstitucional la ordenanza municipal.

El máximo tribunal argumentó que la figura de la Reina es parte del patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Mendoza y que un municipio no puede borrar por decreto una tradición protegida por leyes provinciales.

Este revés judicial obligó a la comuna a dar marcha atrás y reorganizar el sistema de elección para reinsertarse en el calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

vendimia de guaymallén 2025 Este año, Guaymallén restituyó el rol de la reina de la Vendimia y celebró una emotiva fiesta.

Frente a la decisión, Julieta Lonigro, que desde hace un año y medio se encuentra trabajando como recepcionista de un hotel en España, manifestó su opinión en Sitio Andino: "La recuperación del reinado en el departamento de Guaymallén me genera una gran satisfacción, estoy completamente anonadada con lo que pasó, algo que no podía creer que pasara, luego de tanta lucha".

Luego, aseguró: "Valoro a cada vecino, a cada vendimiador. Está más que claro el cariño que el pueblo tiene por su cultura, por su tradición".

Finalmente, la soberana advirtió que "previo a llegar a la Justicia agotaron varias instancias de diálogo, pero nunca fueron recibidas por las autoridades del Gobierno de turno, en ese entonces, comandado por Marcelino Iglesias".

El regreso triunfal: Vendimia 2026

Hace unas semanas, la historia volvió a su cauce natural. En una celebración cargada de simbolismo, Guaymallén eligió a sus representantes para el ciclo 2026 mediante el sistema de voto cantado, buscando la máxima transparencia frente a los vecinos.

El nuevo cuadro real de Guaymallén:

Reina departamental: Victoria Segura (Dorrego).

Virreina: Natalia Sánchez.

Reina de la Capital del Espumante: Camila Botacaulli.

reina y virreina de guaymallén Reina y Virreina de la Vendimia de Guaymallén 2026.

Con la corona nuevamente sobre la cabeza de una representante oficial, Guaymallén no solo recupera su lugar en el Carrusel y la Vía Blanca, sino que también cierra una herida abierta entre la gestión política y la tradición popular.

La Vendimia 2026 marcará, definitivamente, el regreso de la soberana del departamento al escenario mayor del Frank Romero Day.