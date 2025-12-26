26 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Crónica de una larga lucha

Cuatro años después, Guaymallén puso fin a su rebeldía y recuperó su Reina de la Vendimia

Luego de cuatro años de ausencia, Guaymallén restituyó el rol de la reina de la Vendimia, en medio de fallos judiciales y la presencia de la 'Reina Blue'.

Reina de la Vendimia: Guaymallén puso fin a la rebeldía y recuperó su corona oficial.

Reina de la Vendimia: Guaymallén puso fin a la rebeldía y recuperó su corona oficial.

 Por Natalia Mantineo

El pasado 19 de diciembre, el Predio de la Virgen no fue solo el escenario de una Fiesta de la Vendimia más. Para Guaymallén, representó el reencuentro con su historia. Con el retorno del "voto cantado", el departamento cerró un ciclo de cuatro años de controversias para dar la bienvenida a su nueva reina de la Vendimia, Victoria Segura.

Pero para llegar a este brindis, el departamento más poblado de Mendoza tuvo que atravesar una tormenta política y social que puso en jaque uno de los pilares de la identidad vendimial.

Lee además
Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia.
Desastre natural

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia
Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de la Vendimia de San Martín.
Celebración

Lucía Valentina Rosalez es la nueva reina de la Vendimia de San Martín
Marcos Calvente, Vendimia Guaymallén 2024.jpeg
La Reina de la Vendimia de Guaymallén recuperó su lugar.

La Reina de la Vendimia de Guaymallén recuperó su lugar.

Reina de la Vendimia: 2021, el año del "paso adelante" que dividió aguas

Todo comenzó en 2021. Bajo la premisa de la modernización y la lucha contra los estereotipos de belleza, la gestión municipal - encabezada entonces por el proyecto del concejal Ignacio Conte (hoy Secretario de Gobierno)- aprobó una ordenanza histórica: la eliminación de la figura de la reina.

El argumento, apoyado por el intendente departamental, Marcelino Iglesias, era claro: transformar el concurso de belleza en una evaluación de "proyectos y aportes comunitarios".

Conte aseguraba en aquel momento que la sociedad vería que "nada cambió para mal" y que el debate quedaría en el pasado. "Hemos dado un paso adelante", afirmaba, vaticinando que el resto de la provincia seguiría el mismo camino, algo que no ocurrió.

ignacio-conte.jpg
Un proyecto del concejal, Ignacio Conte (actual Secretario de Gobierno), destituyó el rol de la reina de la Vendimia.

Un proyecto del concejal, Ignacio Conte (actual Secretario de Gobierno), destituyó el rol de la reina de la Vendimia.

La resistencia y el fenómeno de la "Reina Blue"

Sin embargo, la tradición resultó tener raíces más profundas de lo esperado. La decisión no fue bien recibida por sectores de la sociedad civil, incluso, por las propias Reinas de mandato cumplido, que forman parte de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (CoReNaVe).

El punto de máxima tensión llegó en 2022 con la aparición de la "Reina Blue". Ante la negativa oficial de Guaymallén de elegir una representante, surgió Julieta Lonigro, una soberana elegida de forma independiente en una fiesta paralela. Aunque Lonigro contó con el apoyo de gran parte del público y las reinas de mandato cumplido, el protocolo oficial provincial le cerró las puertas, impidiéndole participar en el Acto Central.

julieta lonigro, guaymallen
Julieta Lonigro, la reina de Guaymallén elegida en una Vendimia paralela en el 2022.

Julieta Lonigro, la reina de Guaymallén elegida en una Vendimia paralela en el 2022.

La Suprema Corte tiene la última palabra

La disputa no se quedó en las calles; llegó a los tribunales. Tras una larga batalla legal, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió un fallo contundente: declaró inconstitucional la ordenanza municipal.

El máximo tribunal argumentó que la figura de la Reina es parte del patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Mendoza y que un municipio no puede borrar por decreto una tradición protegida por leyes provinciales.

Este revés judicial obligó a la comuna a dar marcha atrás y reorganizar el sistema de elección para reinsertarse en el calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

vendimia de guaymallén 2025
Este año, Guaymallén restituyó el rol de la reina de la Vendimia y celebró una emotiva fiesta.

Este año, Guaymallén restituyó el rol de la reina de la Vendimia y celebró una emotiva fiesta.

Frente a la decisión, Julieta Lonigro, que desde hace un año y medio se encuentra trabajando como recepcionista de un hotel en España, manifestó su opinión en Sitio Andino: "La recuperación del reinado en el departamento de Guaymallén me genera una gran satisfacción, estoy completamente anonadada con lo que pasó, algo que no podía creer que pasara, luego de tanta lucha".

Luego, aseguró: "Valoro a cada vecino, a cada vendimiador. Está más que claro el cariño que el pueblo tiene por su cultura, por su tradición".

Finalmente, la soberana advirtió que "previo a llegar a la Justicia agotaron varias instancias de diálogo, pero nunca fueron recibidas por las autoridades del Gobierno de turno, en ese entonces, comandado por Marcelino Iglesias".

Embed

El regreso triunfal: Vendimia 2026

Hace unas semanas, la historia volvió a su cauce natural. En una celebración cargada de simbolismo, Guaymallén eligió a sus representantes para el ciclo 2026 mediante el sistema de voto cantado, buscando la máxima transparencia frente a los vecinos.

El nuevo cuadro real de Guaymallén:

  • Reina departamental: Victoria Segura (Dorrego).

  • Virreina: Natalia Sánchez.

  • Reina de la Capital del Espumante: Camila Botacaulli.

reina y virreina de guaymallén
Reina y Virreina de la Vendimia de Guaymallén 2026.

Reina y Virreina de la Vendimia de Guaymallén 2026.

Con la corona nuevamente sobre la cabeza de una representante oficial, Guaymallén no solo recupera su lugar en el Carrusel y la Vía Blanca, sino que también cierra una herida abierta entre la gestión política y la tradición popular.

La Vendimia 2026 marcará, definitivamente, el regreso de la soberana del departamento al escenario mayor del Frank Romero Day.

Temas
Seguí leyendo

San Martín celebra su identidad con "Vendimia en sueño Bonarda"

Con emoción y festejos, Luján de Cuyo coronó a su Reina y Virreina de la Vendimia 2026

Luján de Cuyo celebra su Fiesta de la Vendimia con un show gratuito de Alejandro Lerner

Fiesta de la Vendimia: Guaymallén recupera su tradición con el regreso de la reina departamental

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio

Lo que nos dejó el 2025: aprender a vivir con IA

El dato del control de alcoholemia en Navidad que asusta: cuántos casos positivos hubo

Mendoza recibió una nueva partida de medicamentos importados: para qué pacientes estarán destinados

LO QUE SE LEE AHORA
Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno
De interés

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno

Las Más Leídas

Grave accidente en alta montaña: un auto cayó al precipicio y dejó cuatro heridos.
Ocurrió en la Ruta 7

Grave accidente en alta montaña: un auto cayó al precipicio y dejó cuatro heridos

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer.
Hubo varios heridos

Imputaron a un hombre por el incendio en una vivienda de Godoy Cruz en el que falleció una mujer

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta. 
Episodio fatal

Tragedia en Ugarteche: falleció una niña de 2 años ahogada en una pileta

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno
De interés

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno

Paso Internacional Los Libertadores.
Cruce cordillerano

Verano 2026: Qué necesito para entrar a Chile desde Mendoza